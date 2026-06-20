ساخت فیلم کوتاه «ایتا» در روستای حاجی سرای لنگرود کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود اعلام کرد: فیلم کوتاه «ایتا» به کارگردانی نیما تابنده در روستای حاجی سرای این شهرستان وارد مرحله فیلمبرداری شده است.

این اثر با نویسندگی محمد وهابی و نیما تابنده و تهیه‌کنندگی محمد وهابی و انجمن سینمای جوان ایران ساخته می‌شود. تیم تولید فیلم کوتاه «ایتا» با حضور در مناطق جنگلی و طبیعت زیبای گیلان، نخستین سکانس‌های این فیلم را مقابل دوربین بردند.

این فیلم کوتاه با نگاهی تازه به ظرفیت‌های بصری منطقه، تلاش دارد داستانی متفاوت را در بستر طبیعت شمال کشور روایت کند.

محمد نوری، امیر خلقی و مصطفی اکبرخواه در فیلم کوتاه «ایتا» ایفای نقش می‌کنند و عوامل فنی و اجرایی این فیلم عبارتند از: نواب محمودی (فیلمبردار)، علیرضا دریادل (صدابردار)، فاطمه میرزایی (گریم)، میثم موسوی (طراح صحنه) و رضا وکیلی صادقی (مدیرتولید).