باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام پلیس روز شنبه اعلام کرد که در دو انفجار کنار جاده‌ای در شمال غرب پاکستان، دست‌کم هفت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. این حادثه در منطقه بنو در استان خیبر پختونخوا، هممرز با مناطق قبیله‌ای ناآرام وزیرستان شمالی در نزدیکی افغانستان، رخ داد.

رئیس پلیس منطقه، یاسر آفریدی، به خبرنگاران گفت که بمب‌ها در کنار یک جاده کار گذاشته شده بودند. اولین انفجار یک ون مسافربری را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

انفجار دوم زمانی رخ داد که مردم محلی مشغول انتقال اجساد و مجروحان به آمبولانس‌ها بودند و دست‌کم دو نفر در این انفجار جان باختند.

منبع: رویترز