باشگاه خبرنگاران جوان- دروازه‌بان تیم ملی بلژیک در آستانه حساس‌ترین تقابل خود در جام جهانی مقابل ایران، با تمرکز بر ویژگی‌های فنی حریف، از آماده‌سازی گسترده تیمش خبر داد. کورتوا با اشاره به دراماتیک بودن مسابقات این دوره، گفت: چیزی که در این تورنمنت مرا شگفت‌زده کرده، تعداد گل‌هایی است که در دقایق پایانی به ثمر می‌رسند. در اینجا هیچ بازی آسانی وجود ندارد و جزئیات کوچک، برنده مسابقه را تعیین می‌کنند.

کورتوا در ادامه با تحلیل عملکرد تیم ملی ایران، از نقاط قوت این تیم پرده برداشت. او گفت: ایران مقابل نیوزیلند نمایش بسیار خوبی داشت. آنها تیمی هستند که با قدرت شوت می‌زنند، نرخ گلزنی بالایی دارند و در ارسال‌های از کناره‌ها بسیار خطرناک عمل می‌کنند. به همین دلیل، ما تمام بازیکنان ایران را به دقت آنالیز کرده‌ایم و من خودم را برای هر سناریویی آماده کرده‌ام.

دروازه‌بان بلژیکی همچنین به شرایط لجستیکی و محدودیت‌های احتمالی کادر فنی ایران اشاره کرد و افزود: اگرچه وجود برخی محدودیت‌ها در سفر ممکن است شرایط ایده‌آلی برای آنها فراهم نکند، اما این مسئله می‌تواند به عنوان یک عامل انگیزه‌بخش برای تیم ایران عمل کند. ما به هیچ عنوان نباید ایران را دست‌کم بگیریم؛ آنها تیمی قدرتمند و باکیفیت هستند.

کورتوا در پایان با اشاره به وضعیت تیم خود در بازی مقابل مصر، بر لزوم حفظ هویت فوتبالی بلژیک تأکید کرد و گفت: باید از همان دقایق نخست، سبک بازی خودمان را به حریف تحمیل کنیم. اگرچه در نیمه اول مقابل مصر با اشتباهات پاس‌کاری مواجه بودیم، اما در نیمه دوم به ریتم مطلوب بازگشتیم. برای بازی با ایران، باید بالاترین دقت را در پاس‌کاری‌ها داشته باشیم تا کنترل بازی از دستمان خارج نشود.