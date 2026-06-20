باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

بازخوانی روایت حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه از رخداد‌های درس‌آموز و برجسته‌ی قیام سیدالشهداء را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین ایام ماه محرم و در فراق رهبر شهید انقلاب، فرازهایی از بیانات ایشان درباره ماجرای شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) بازنشر شده است.

مطالب مرتبط
شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

محرم؛ آیینه ارزش های حسینی + فیلم

شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

عاشورا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه + فیلم

شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

بازخوانی بیانات رهبر شهید درباره منطق حسینی (ع) در ایستادگی مقابل ظلم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۲۲۲۷

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۸۵۵

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم
۸۴۱

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۸۱۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۶۷۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha