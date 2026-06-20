\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0631\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0642 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0641\u0631\u0627\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0628\u0646\u200c\u062d\u0633\u0646 (\u0639) \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n