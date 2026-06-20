پزشکان تاکید می‌کنند که زردآلو میوه‌ای خوشمزه و سالم است، اما برخی از اجزای آن می‌توانند باعث مشکلات گوارشی شوند. مصرف بیش از حد آن همچنین می‌تواند سطح قند خون را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  یلنا سولاماتینا، متخصص تغذیه روسی، هشدار داد که زردآلو ممکن است برای همه مناسب نباشد؛ به گونه‌ای که برخی افراد باید بسته به وضعیت سلامتی خود، مصرف آن را کاهش دهند یا به طور کلی از آن اجتناب کنند.

سولاماتینا گفت که زردآلو، مانند سایر میوه‌ها، حاوی فیبر و موادی است که می‌توانند سیستم گوارش را تحریک کنند و به طور بالقوه منجر به ناراحتی، اسهال و نفخ شوند.

او افزود که اسید‌های آلی موجود در زردآلو می‌توانند تحریک را در افرادی که پوشش معده آسیب دیده یا بیماری‌هایی مانند گاستریت، زخم و کولیت دارند، تشدید کنند. او خاطرنشان کرد که هرچه اسیدیته زردآلو بیشتر باشد، می‌تواند تحریک‌کننده‌تر باشد، در حالی که انواع شیرین‌تر آن اسیدیته کمتری دارند، اما قند بیشتری دارند.

نادژدا چرنیشوا، متخصص گوارش نیز، توضیح داد که مصرف زردآلو با آب سرد نیز می‌تواند منجر به مشکلات گوارشی از جمله اسهال، نفخ و درد شکم شود.

طبق توصیه‌های او، مقدار مناسب روزانه برای یک فرد سالم نباید از ۲۰۰ گرم (حدود ۴ تا ۶ زردآلوی بزرگ) تجاوز کند. مصرف بیش از حد می‌تواند باعث ناراحتی گوارشی یا افزایش شدید سطح قند خون شود و افراد دیابتی را در صورت مصرف مقادیر زیاد در معرض خطرات بیشتری قرار دهد.

سولاماتینا همچنین اشاره کرد که زردآلو حاوی فروکتوز است که در کبد متابولیزه می‌شود. مصرف بیش از حد ممکن است به افزایش تجمع چربی در کبد کمک کند و گرسنگی را کاهش نمی‌دهد. در واقع، ممکن است اشتها را تحریک کند. زردآلو همچنین حاوی بتاکاروتن است که مصرف بیش از حد آن می‌تواند منجر به اختلال عملکرد تیروئید شود.

او همچنین در مورد مصرف هسته زردآلو هشدار داد، زیرا حاوی آمیگدالین است که در بدن به اسید هیدروسیانیک سمی تبدیل می‌شود. او بر لزوم احتیاط شدید، به ویژه برای افراد مبتلا به مشکلات کلیوی، تأکید کرد.

دکتر چرنیشووا همچنین خاطرنشان کرد که زردآلو می‌تواند در برخی افراد واکنش‌های آلرژیک، از جمله خارش، آبریزش بینی، اشک‌آلود شدن چشم و بثورات پوستی ایجاد کند. در موارد شدید، این واکنش‌ها می‌توانند به آنژیوادم یا شوک آنافیلاکتیک منجر شوند، شرایطی که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارند.

منبع: rbc.ru/life

برچسب ها: زردآلو ، دستگاه گوارش ، میوه های تابستانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
زرد الو کیلوبی ۳۰۰ تومنه
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