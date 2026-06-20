عبدلیان پور از افزایش تعداد اعضا مرکز وکلا به بیش از ۱۴۰ هزار نفر خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشست خبری با تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های این مرکز طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: فعالیت‌های مرکز بر اساس پنج راهبرد کلان شامل توسعه خدمات تخصصی، ارتقای سلامت و نظارت‌پذیری، توانمندسازی علمی، توسعه عدالت حقوقی و گسترش خدمات عمومی طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به توسعه خدمات تخصصی و کارشناسی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از طریق آزمون‌های مختلف به مجموعه مرکز افزوده شده‌اند؛ رقمی که معادل بخش قابل توجهی از اعضای جذب‌شده در طول عمر این مرکز است.

عبدلیان‌پور یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز را اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: در این چارچوب، فرآیند‌های جذب و صدور مجوز‌ها مطابق تکالیف قانونی انجام شده و همزمان طرح وکالت تخصصی نیز به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: امروز در اکثر حوزه‌های تخصصی دعاوی، وکالت به صورت تخصصی ارائه می‌شود که این موضوع یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی، جامعه حقوقی و مردم بوده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه برخط مشاوره حقوقی و روان‌شناختی ۱۲۹ خبر داد و گفت: این سامانه به صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از گویش‌های محلی خدمات ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای مرکز از مرز ۱۴۰ هزار نفر عبور کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر از اعضا در دوره‌های کارآموزی قرار دارند که معادل ۴۵ درصد کل اعضای مرکز است.

عبدلیان‌پور همچنین از ارائه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۱۴ خدمت معاضدتی، تسخیری و اتفاقی در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: طی چهار سال گذشته خدمات وکالت معاضدتی ۵۳ درصد، مشاوره حقوقی ۷۴ درصد، وکالت تسخیری ۲۷ درصد و وکالت اتفاقی ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات کارشناسی اشاره کرد و گفت: از طریق اتصال سامانه ارجاع کارشناسی به سامانه‌های ملی، بیش از ۱۹ هزار درخواست کارشناسی رسمی ثبت شده و در مجموع طی پنج سال گذشته ۲۲۷ هزار و ۱۷۸ ارجاع کارشناسی انجام شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: تعداد رشته‌های کارشناسی رسمی نیز از ۶۰ رشته به ۸۸ رشته افزایش یافته تا پاسخگوی نیاز‌های جدید جامعه باشد.

وی از رشد ۳ هزار درصدی ثبت درخواست‌های مشاوره پیش از طلاق در پنج سال اخیر خبر داد و گفت: سامانه «مسیر» که برای ارائه خدمات مشاوره خانواده طراحی شده، در یک بازه زمانی حدود یک‌ونیم‌ساله به بیش از ۱۰۰ هزار پرونده رسیدگی کرده که ۳۴ درصد آنها به صلح و سازش منتهی شده است.

عبدلیان‌پور خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات بازگشت بیش از ۲۲ هزار خانواده در معرض طلاق به زندگی مشترک پایدار بوده است.

وی با اشاره به راهبرد ارتقای سلامت و نظارت‌پذیری نظام خدمات اظهار کرد: طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ هزار و ۹۶۱ پرونده انتظامی مورد رسیدگی قرار گرفته و میزان رسیدگی به پرونده‌ها از ۷۰ درصد به حدود ۸۸ درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: تمامی فرآیند‌های مرکز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده و سامانه شفافیت عملکرد نیز راه‌اندازی شده است.

وی در تشریح اقدامات حوزه توانمندسازی علمی و آموزشی گفت: بیش از هزار دقیقه سریال حقوقی مبتنی بر پرونده‌های واقعی با همکاری سازمان صدا و سیما تولید شده و همچنین دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده با حضور اساتید دانشگاه و قضات برجسته برگزار شده است.

عبدلیان‌پور از تدوین بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در حوزه حقوق، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده خبر داد و افزود: در حوزه هوش مصنوعی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی مرکز مطالعات حقوقی هوش مصنوعی و طراحی سامانه «وکیل‌یار» مبتنی بر هوش مصنوعی ایرانی اشاره کرد.

وی ادامه داد: این سامانه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه یافته و در آینده نزدیک در ورودی محاکم قضایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه عدالت حقوقی گفت: ساختاری برای پیگیری پرونده‌های معاضدتی تا حصول نتیجه نهایی ایجاد شده و گزارش عملکرد آن به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شورای خلیفه‌گری ارامنه، عضویت مرکز در اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا (IBA)، توسعه ظرفیت وکلای بین‌المللی و استقرار کارشناسان و وکلای متخصص حوزه رمزارز در سامانه ۱۲۹ خبر داد.

عبدلیان‌پور با اشاره به اقدامات مرکز در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط بررسی و گزارش جامعی در چهار هزار صفحه تدوین شده است. همچنین سامانه ۱۲۹ به صورت شبانه‌روزی خدمات حقوقی و روان‌شناختی را به آسیب‌دیدگان ارائه کرده است.

وی با اشاره به برگزاری سه دوره المپیاد ورزشی اعضای مرکز با حضور ۴ هزار و ۵۰۰ ورزشکار زن و مرد، این اقدامات را بخشی از برنامه‌های ارتقای سرمایه انسانی و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی مرکز عنوان کرد.