معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: برای گذر از پیک و اینکه بتوانیم تابستان گرمی را بگذرانیم به کمک مردم نیاز داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بکلو اظهار کرد: خوشبختانه همکاران در توسعه هوشمندسازی و استفاده از شبکه هوشمند شرکت توزیع برق مشهد کارهای خوبی انجام دادند که مورد بازدید قرار گرفت و برنامههای جدیدی ابلاغ شد که با توجه به سیاستهای توانیر به عنوان شرکت پیشرو و شرکت پایلوت اقدام کنند.
وی در حوزه هوشمندسازی نیز افزود: خوشبختانه در کشور از شروع دولت چهاردهم اقدامات خوبی انجام شده تاکنون به ۷ میلیون کنتور هوشمند رسیدیم که میتوانیم با برنامههایی که داریم، بحث مقابله و مبارزه با بد مصرفی را داشته باشیم و همین طور مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند برق آنها محدود میشود که این امر از ۲۰ خرداد در خراسان رضوی نیز آغاز شده است.
بکلو خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای وزارت نیرو این است که با اقداماتی که انجام خواهد داد تا پیک سال بعد به ۱۲ میلیون کنتور هوشمند برسیم که بتوانیم جلوی بد مصرفیها و مصارف غیر ضرور را بگیریم.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: برای گذر از پیک و اینکه بتوانیم تابستان گرمی را بگذرانیم با توجه به اینکه امسال از اول سال اقدامات خوبی در وزارت نیرو انجام شد، بحث مدیریت هوشمند انرژی و طرح مهتاب را اجرا کردیم تا بتوانیم مصارف غیرضرور را جدا کنیم و در این راستا یک هزار و ۴۵۹ مگاوات مصرف را کاهش دادیم و در حوزه برق خانگی نیز به کمک مردم نیاز داریم.
بکلو با اشاره به پویش ۲۵ درجه همدلی و طرح صبا تاکید کرد: باید بتوانیم از پتانسیل مردم در کاهش مصرف برق بهرهمند شویم تا در اوج گرمای تابستان شاهد خاموشی نباشیم؛ البته اگر مصرف کاهش پیدا نکند علاوه بر اینکه شاهد خاموشی خواهیم بود به اجبار مشترکان پر مصرف را مدیریت خواهیم کرد لذا مردم ایران عزیز با شرکت در پویش ۲۵ درجه همدلی و طرح صبا مصارف خود را کاهش دهند.
منبع: تسنیم