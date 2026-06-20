باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایگور بدروف، رئیس شورای مبارزه با جرایم فنی کمیته امنیت ملی روسیه، اظهار داشت که راهاندازی مجدد گوشی هوشمند حداقل یک بار در هفته به حفظ عملکرد و امنیت آن کمک میکند.
این متخصص توضیح داد که راهاندازی مجدد منظم گوشی هوشمند نه تنها عملکرد را بهبود میبخشد، بلکه به کاهش خطرات امنیت سایبری نیز کمک میکند.
بدروف در گفتوگو با RT خاطرنشان کرد که در طول عملکرد مداوم، سیستم خطاهای موقت، نشت حافظه و مشکلات پردازش دادهها را جمع میکند. وی افزود که راهاندازی مجدد منظم امکان تمیز کردن رم، متوقف کردن فرآیندهای پسزمینه و تنظیم مجدد درایورهای دستگاه و اتصالات شبکه را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد که این فرآیند همچنین میتواند به غیرفعال کردن برخی از بدافزارهای فعال کمک کند و توضیح داد که برخی از جاسوسافزارها و ابزارهای تبلیغاتی مزاحم بدون جاسازی عمیق خود در سیستم فایل، از رم کار میکنند و ادامه کار آنها پس از راهاندازی مجدد دستگاه را دشوارتر میکند.
بدروف هشدار داد که عدم راهاندازی مجدد منظم گوشی میتواند منجر به کاهش عملکرد و مشکلاتی مانند رابط کاربری کند، خرابی برنامهها، تأخیر دوربین و هنگ کردن صفحه کلید شود. در برخی موارد، این مشکلات میتوانند باعث ایجاد مشکل در تماسها یا سرویسهای موقعیت مکانی و همچنین تجمع خطاهای سیستم و راهاندازی مجدد خودکار دستگاه شوند.
این متخصص تأکید کرد که راهاندازی مجدد همچنین به فعال کردن برخی از بهروزرسانیهای امنیتی که فقط پس از راهاندازی مجدد دستگاه اعمال میشوند، کمک میکند. تأخیر در این مرحله میتواند برخی از آسیبپذیریهای امنیتی را برای مدت طولانیتری باز نگه دارد.
منبع: روسیا الیوم