کارشناشان تأکید می‌کنند که راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایگور بدروف، رئیس شورای مبارزه با جرایم فنی کمیته امنیت ملی روسیه، اظهار داشت که راه‌اندازی مجدد گوشی هوشمند حداقل یک بار در هفته به حفظ عملکرد و امنیت آن کمک می‌کند.

این متخصص توضیح داد که راه‌اندازی مجدد منظم گوشی هوشمند نه تنها عملکرد را بهبود می‌بخشد، بلکه به کاهش خطرات امنیت سایبری نیز کمک می‌کند.

بدروف در گفت‌و‌گو با RT خاطرنشان کرد که در طول عملکرد مداوم، سیستم خطا‌های موقت، نشت حافظه و مشکلات پردازش داده‌ها را جمع می‌کند. وی افزود که راه‌اندازی مجدد منظم امکان تمیز کردن رم، متوقف کردن فرآیند‌های پس‌زمینه و تنظیم مجدد درایور‌های دستگاه و اتصالات شبکه را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که این فرآیند همچنین می‌تواند به غیرفعال کردن برخی از بدافزار‌های فعال کمک کند و توضیح داد که برخی از جاسوس‌افزار‌ها و ابزار‌های تبلیغاتی مزاحم بدون جاسازی عمیق خود در سیستم فایل، از رم کار می‌کنند و ادامه کار آنها پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه را دشوارتر می‌کند.

بدروف هشدار داد که عدم راه‌اندازی مجدد منظم گوشی می‌تواند منجر به کاهش عملکرد و مشکلاتی مانند رابط کاربری کند، خرابی برنامه‌ها، تأخیر دوربین و هنگ کردن صفحه کلید شود. در برخی موارد، این مشکلات می‌توانند باعث ایجاد مشکل در تماس‌ها یا سرویس‌های موقعیت مکانی و همچنین تجمع خطا‌های سیستم و راه‌اندازی مجدد خودکار دستگاه شوند.

این متخصص تأکید کرد که راه‌اندازی مجدد همچنین به فعال کردن برخی از به‌روزرسانی‌های امنیتی که فقط پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه اعمال می‌شوند، کمک می‌کند. تأخیر در این مرحله می‌تواند برخی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی را برای مدت طولانی‌تری باز نگه دارد.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: راه اندازی مجدد ، راه اندازی مجدد گوشی ، امنیت گوشی ، اندروید
خبرهای مرتبط
برخی بی احتیاطی‌ها در تنظیمات گوشی منجر به هک سریع آن می‌شود
ترفند‌هایی کاربردی برای افزایش امنیت گوشی‌های هوشمند
ساده‌ترین روش راه‌اندازی مجدد گوشی اندروید بدون فشار دادن دکمه پاور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود