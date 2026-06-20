مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد: قیمت‌گذاری دارو‌های OTC (بدون نسخه) انجام شده و طی روز‌های آینده دیگر به‌صورت آزاد نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر اکبر عبداللهی اصل درباره نحوه قیمت‌گذاری دارو توضیح داد: از کارخانه‌های داروسازی، برخلاف نظر تعزیرات و بازرسی کل کشور، خواسته شده که بر روی داروها قیمت درج نکنند؛ چرا که با تغییر قیمت‌ها، اختلافاتی در داروخانه‌ها ایجاد می‌شود. با این حال، برخی شرکت‌ها همچنان اقدام به درج قیمت می‌کنند.

نسخه جدید قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه

وی افزود: بنابراین اگر شرکتی قیمت دارو را روی جعبه درج کرده باشد، داروخانه موظف است آن را به همان نرخ درج‌شده عرضه کند و در صورتی که قیمت روی جعبه درج نشده باشد، ملاک قیمت بر اساس سامانه «تی‌تک» خواهد بود.

کمبود ۲.۵ میلیارد دلاری منابع ارزی دارو

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو همچنین به وضعیت منابع ارزی و تأمین دارو اشاره کرد و گفت: ۳ میلیارد دلار برای ارز دارو، تجهیزات و شیرخشک در نظر گرفته شده، در حالی که نیاز کشور حدود ۵.۵ میلیارد دلار است؛ بنابراین ناچاریم بخشی از ارز دارو را حذف کنیم. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد داروهای تولید داخل، ارز دولتی دریافت نمی‌کنند که بر قیمت‌ها اثر گذاشته است.

«دارویار» زیر فشار کمبود منابع

عبداللهی با اشاره به روند پرداخت‌ها در طرح دارویار تصریح کرد: برخلاف سال ۱۴۰۱ که سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی دارو را حذف و با همکاری سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت قیمت‌ها در قالب طرح «دارویار» پرداخت شد، در حال حاضر رقم این طرح بدون تغییر باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ بودجه این طرح ۸۵ همت بود که برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار تومانی در نظر گرفته شده بود، اما اکنون در شرایط تبدیل ارز ۲۸ هزار تومانی به ۱۷۰ هزار تومانی بودجه طرح دارویار تغییر نکرده و پرداخت نمی‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: داروی بدون نسخه ، قیمت دارو
خبرهای مرتبط
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو
سخنگوی معاون غذا و دارو:
میزان اصلاح قیمت دارو‌ها بین ۶ تا ۶۰ درصد تعیین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود