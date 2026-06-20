آمازون در حال تحقیق در مورد سه مهندسی است که در جلسات اخیر شورای شهر سیاتل در مورد توقف یک ساله مرکز داده هوش مصنوعی، صحبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنج کارمند آمازون، اوایل ماه جاری، در جلسات شورای شهر سیاتل شهادت دادند و از هزینه‌های هنگفت هوش مصنوعی شرکت‌های فناوری انتقاد کردند. مقامات شهر در این جلسه به دنبال بازخورد عمومی در مورد توقف یک ساله ساخت مراکز داده جدید در مقیاس بزرگ بودند تا به شهر زمان دهند پروژه‌ها را تنظیم کند. سیاتل در ۹ ژوئن با رای قاطع، این توقف را تصویب کرد.

طبق شکایتی که روز جمعه به دفتر حقوق مدنی سیاتل ارائه شد، پس از جلسات استماع، سه کارمند آمازون به طور جداگانه به جلسات زوم با نماینده منابع انسانی آمازون دعوت شدند که در حال بررسی نگرانی مطرح شده در مورد شهادت آنها است. در این شکایت آمده است که به این کارمندان اطلاع داده شده که تحقیقات آمازون می‌تواند به اقدامات انضباطی منجر شود، در حالی که به یکی از کارمندان گفته شده بود که این اقدامات انضباطی می‌تواند تا اخراج از کار نیز ادامه داشته باشد.

طبق این شکایت که توسط وکلای نماینده کارمندان ثبت شده، تحقیقات آمازون باعث شده است که کارمندان در مورد آینده شغلی خود احساس «ترس و تردید» کنند. در این شکایت آمده است: «آنها همچنین متوجه شدند که آمازون در شورای شهر سیاتل، فعالیت‌های سیاسی آنها را زیر نظر داشته و به دنبال شناسایی کارمندان دیگری است که در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته‌اند.»

این شکایت، آمازون را به نقض یک قانون سیاتل متهم می‌کند که شرکت‌ها را از تبعیض علیه کارمندان به دلیل ایدئولوژی سیاسی، نژاد، مذهب و سن و موارد دیگر منع می‌کند. آمازون پیش از این اعلام کرده بود که این شرکت به حق همکاران خود برای ابراز نظراتشان احترام می‌گذارد.

مارگارت کالاهان، سخنگوی آمازون، در بیانیه‌ای گفت که این شرکت بدون رعایت رویه‌های خاص، به کارمندان اجازه نمی‌دهد که به عنوان نماینده آمازون صحبت کنند. کالاهان گفت: با بررسی نحوه‌ ارائه‌ نظرات کارمندان و نحوه‌ دریافت نظراتشان، شرکت تشخیص داد که ممکن است آنها «به عنوان آمازونی و نه شهروندان عادی» صحبت کرده باشند.

کالاهان در بیانیه‌ای گفت: ما معتقدیم که اعمال مداوم سیاست‌هایمان مهم است و در حال بررسی این هستیم که آیا نقض سیاست‌های ما وجود داشته است یا خیر و ممکن است بر اساس یافته‌هایمان اقدامی انجام دهیم یا خیر.

سخنگوی آمازون این موضوع را که شرکت قصد دارد کارمندان را اخراج کند یا به کارمندان اعلام کرده است که در معرض خطر اخراج هستند، رد کرد. او افزود که آمازون رفتار تلافی‌جویانه را تحمل نمی‌کند. آمازون متعهد شده است که امسال تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای هزینه‌های سرمایه‌ای، عمدتا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی، هزینه کند. در عین حال، از اکتبر گذشته تاکنون ۳۰ هزار کارمند شرکتی را اخراج کرده که بخشی از تلاش اندی جسی، مدیرعامل آمازون، برای تبدیل این شرکت به «بزرگترین استارتاپ جهان» است.

مراکز داده هوش مصنوعی هدف مخالفت‌های فزاینده‌ در سراسر آمریکا بوده‌اند. یک نظرسنجی اخیر گالوپ نشان داد که از هر ۱۰ آمریکایی، هفت نفر با ساخت مراکز داده برای هوش مصنوعی در منطقه محلی خود مخالف هستند و اکثر پاسخ‌دهندگان نگرانی‌هایی را در مورد تاثیرات زیست‌محیطی و آسیب‌های این تاسیسات بر کیفیت زندگی ذکر کرده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، داریوش ایرانی، کارمند آمازون با بیش از پنج سال سابقه، در بیانیه‌ای گفت که از صحبت در جلسه مذکور پشیمان نیست. ایرانی گفت: «تمام کاری که من کردم شهادت دادن بود، چون معتقدم بسیار مهم است که دولت مراکز داده و هوش مصنوعی را تنظیم کند. کارکنان باید در این گفتگوها مشارکت داشته باشند.»

منبع: ایسنا