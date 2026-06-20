باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: این قانون از جمله قوانین محکم و مؤثر کشور است که اجرای صحیح آن می‌تواند تا ۵۰ درصد نیاز کشور به ساخت مسکن را کاهش دهد.

وی افزود: هدف این قانون دریافت مالیات از مردم نیست، بلکه عرضه واحدهای ساخته‌شده‌ای است که با استفاده از امکانات عمومی، تسهیلات دولتی و منابع بیت‌المال ایجاد شده‌اند اما بلااستفاده باقی مانده‌اند. این واحدها باید وارد بازار شوند تا مردم بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: افزایش عرضه مسکن موجب افزایش حق انتخاب مردم و در نهایت کاهش قیمت‌ها خواهد شد و به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.

نثاری همچنین مبلغ تسهیلات مسکن را ناکافی دانست و گفت: تسهیلات مسکن که سال گذشته ۶۵۰ میلیون تومان و امسال ۸۵۰ میلیون تومان تعیین شده، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی موجود به هیچ وجه پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و باید افزایش یابد.

وی تخصیص زمین را نیز از دیگر چالش‌های حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: این موضوع باید به صورت منطقه‌ای مورد پایش قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به مشکلات سامانه‌های ثبت‌نام مسکن اشاره کرد و افزود: در برخی شهرستان‌ها سامانه‌هایی که وظیفه ارزیابی و شناسایی متقاضیان واجد شرایط را بر عهده دارند، بسته هستند، در حالی که باید فعال باشند و در برخی مناطق نیز شرایط برعکس است. این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

نثاری تأکید کرد: مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که کشور نیازمند یک برنامه جامع و آسیب‌شناسی دقیق در حوزه مسکن است تا بر اساس آن، طرحی جامع و میدانی متناسب با نیازهای واقعی مردم و شرایط روز جامعه تدوین شود. این موضوع کاملاً شدنی است و درباره جزئیات آن نیز بررسی‌های کارشناسی متعددی انجام شده است