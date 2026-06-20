رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: هرگونه بدعهدی یا خروج از چارچوب اصلی تفاهم باعث می‌شود تا نیرو‌های مسلح ایران به پشتیبانی ملت دلیر محکم‌تر و کوبنده‌تر از گذشته پاسخ دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت:

مقاومت شجاعانه مردم ایران سبب شد آمریکا راهی جز حضور بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط ایران نداشته باشد. حالا آمریکا وظیفه دارد برای جلب اعتماد ملت ایران، متعهدانه تمامی بند‌های یادداشت تفاهم را شامل توقف جنگ علیه لبنان و تخلیه سریع جنوب لبنان توسط رژیم جعلی عملی کند.

هرگونه بدعهدی یا خروج از چارچوب اصلی تفاهم باعث می‌شود تا نیرو‌های مسلح ایران به پشتیبانی ملت دلیر محکم‌تر و کوبنده‌تر از گذشته پاسخ دهند.

 
برچسب ها: قدرت ایران ، نیروهای مسلح ، توافق ایران و آمریکا
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