باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی ضمن تاکید بر اینکه بار صنعت کشور بر دوش استان اصفهان است، از اتخاذ تصمیمات جدی برای مطالبات استانی در پایتخت خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در استان داریم که دچار تخریب کامل و ۱۰۰ درصدی (خسارت سنگین) شدهاند که این واحدها به هیچ وجه به صرف دریافت تسهیلات معمولی کارشان راه نمیافتد.
وی متذکر شد: ما بهطور جدی در تهران پیگیر تخصیص همزمان تسهیلات و کمکهای بلاعوض هستیم و انتظار داریم دولت با توجه به حجم بالای خسارات وارده به این بازوی اقتصادی کشور، عنایت و توجه ویژهای به اصفهان داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان خاطرنشان کرد: مقدمات کار فراهم شده و پیگیریهای مؤثری برای اعطای تسهیلات در حال انجام است و در این راستا، گزارش خسارت دیدگان صحت سنجی و روند آسیبها بازبینی و بررسی میشود.
منبع: ایرنا