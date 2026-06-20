باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (شنبه ۳۰ خرداد ماه) پس از برگزاری جلسه بازسازی بازار سوخته رشت با بیان اینکه در ۵ ماه گذشته پیگیری مسائل و مطالبات این قشر به صورت مستمر در دستور کار قرار داشته است، گفت: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات بازاریان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شده و روند رسیدگی به سایر مطالبات نیز ادامه دارد.

او با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح شده در این نشست توسط بازاریان آسیب دیده ناشی از حوادث تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته افزود: بخشی از مسائل بازاریان مربوط به عملکرد مالیاتی سال گذشته بوده است که مقرر شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با جدیت آن را پیگیری کرده و زمینه حل این موضوع را فراهم کند.

استاندار گیلان همچنین به موضوع عوارض و پروانه‌های صادر شده برای واحد‌های آسیب‌دیده بازار رشت اشاره و تصریح کرد: با حمایت شورای اسلامی شهر رشت و شهرداری، بخشودگی عوارض مربوط به سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این موضوع با همراهی اعضای شورا در جلسه صحن علنی فردا به تصویب برسد.

حق‌شناس همچنین با بیان اینکه اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازسازی بازار در حال انجام است، گفت: به جز یکی از راسته‌های بازار که به دلیل برخی ملاحظات مرتبط با میراث فرهنگی روند اجرای پروژه در آن با کندی همراه است، در سایر بخش‌ها عملیات ساخت‌وساز و بازسازی در مسیر مطلوب قرار دارد.

او ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند فعلی، طی ۲ تا ۳ ماه آینده بازار رشت به شرایط مناسب و سامان‌یافته بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را در فضایی مطلوب از سر بگیرند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان