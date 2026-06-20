رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری گفت: میزان بروز سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در برنامه پویش جان نو گفت: بیماران سوختگی هزینه های بالایی دارد و باید خیرین سلامت مشارکت جدی در این خصوص داشته باشند.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری افزود: الان ۱۰۰ تخت فعال در بیمارستان سوانح سوختگی موجود است.اکنون دو اتاق عمل جراحی داریم. ۶۰ درصد از اتاق های این بیمارستان در جنگ تحمیلی صدمه دیده است.

ده مرده ای تاکید کرد: بیمارستان در شب قبل از حمله تخلیه شده بود وگرنه تلفات جانی زیادی بر اثر حمله دشمن در پی داشت.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده پس از انتقال بیماران به بیمارستان دیگر ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی ، ۲۲۲۱ بیمار اورژانسی در بیمارستان حضرت فاطمه داشتیم . همچنین ۷۴۵ مورد عمل جراحی در بیمارستان حضرت فاطمه ،انجام شده است.

ده مرده ای تصریح کرد: میزان بروز سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است.

در ادامه مراسم، کریمی مدیر بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری گفت: بخش ترمیمی و اتاق عمل جراحی دچار آسیب دیده است و ارائه خدمات در بیمارستانی دیگر در حال انجام است.

به گفته وی، بیماران سوختگی باید هرچه زودتر به بيمارستان مطهری برگشته تا درمان آنها بهتر از قبل انجام شود.

در ادامه برنامه، سعید جعفری مسئول خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در حوزه درمان، بخش سوختگی یک موضوع مهمی است و بخش خصوصی در حوزه سوختگی اقدامات زیادی نداشته و مشارکت جدی ندارد.

به گفته وی در حوزه های مختلف درمانی خیرین سلامت مشارکت بالایی دارند اما خیرین در بخش سوختگی حضور جدی نداشته اند.

جعفری تاکید کرد: بیمارستان شهید مطهری به دلیل اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم دیده به نوعی از چرخه خدمت رسانی به مردم خارج شده است. الان خدمت رسانی در حوزه سوختگی در مکانی دیگر ادامه دارد.