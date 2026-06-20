به دنبال بارش نزولات جوی و ذوب شدن برف در دامنههای غربی کوه سهند و پرآب شدن رودخانه صوفی چای سد علویان مراغه نیز پر شده است. هم اکنون بیش از ۹۵ درصد مخزن این دریاچه آبگیری شده است و امسال رهاسازی آب سد به باغات و زمینهای کشاورزی پایاب زودتر آغاز شده است. آب ذخیره شده در سد علویان نیاز بیش از ۶ هزار هکتار از باغات و زمینهای زراعی شهرستانهای مراغه و بناب، آب شرب مراغه و بخشی از صنعت منطقه را تامین میکند. این روزها با پرشدن آب سد علویان گردشگران بسیاری از نقاط مختلف استان برای گردش و تفریح و لذت بردن از زیباییهای طبیعت روستاهای آشان و قشلاق به این منطقه مسافرت میکنند.