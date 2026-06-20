وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح اوکراین در روز گذشته حدود ۱۴۴۰ سرباز را در تمام مناطق عملیات ویژه نظامی از دست داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح اوکراین در روز گذشته تقریباً ۱۴۴۰ سرباز را در تمام مناطق عملیات ویژه نظامی از دست داده‌اند.

در دوره گزارش شده، بیش از ۲۵۵ سرباز در منطقه مسئولیت گروه رزمی شمال و تا ۲۲۰ سرباز در منطقه مسئولیت گروه رزمی غرب کشته شده‌اند. در منطقه مسئولیت گروه رزمی جنوب، تلفات به بیش از ۱۲۵ سرباز رسیده است.

علاوه بر این، کی‌یف در روز گذشته بیش از ۳۰۰ سرباز را در منطقه مسئولیت گروه رزمی مرکز و بیش از ۵۰۰ سرباز را در منطقه مسئولیت گروه رزمی شرق از دست داده است. گروه رزمی دنپر Dnepr تلفات دشمن را ۴۰ نفر تخمین می‌زند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه ۱۸۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز مناطق مختلف رهگیری و منهدم کرده است.

حملات پهپادی منجر به اختلالات گسترده پرواز در سراسر غرب روسیه شد. هیچ گزارش اولیه‌ای از جراحات یا خسارت به ساختمان‌ها وجود ندارد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، وزارت دفاع روسیه
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