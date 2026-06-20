نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات ساماندهی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی کشوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس  در پاسخ به آخرین وضعیت تبدیل نیرو‌های شرکتی با توجه به وعده‌های دولت و مجلس برای ساماندهی این موضوع گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قرارداد معین و حذف شرکت‌های واسطه، در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شده است.

وی در تشریح جزئیات این موضوع و تکمیل سخنان خود افزود: در مرحله اول، تبدیل وضعیت ایثارگران طبق قانون جامع ایثارگری تا حد زیادی توسط دستگاه‌ها انجام شد و تا حدود زیادی براساس قانون جامعه ایثارگری این موضوع پیگیری شد و بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌ها این کار را انجام دادند.
 

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در مرحله بعد، سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین سازوکار مشخصی بر اساس سابقه، تخصص و مدرک تحصیلی هستند تا هزینه‌ها مستقیماً به خود کارکنان پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مطمئن هستید این طرح در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اجرایی خواهد شد، ادامه داد: تبدیل وضعیت به صورت یک‌باره امکان‌پذیر نیست و برای برقراری ضابطه‌مندی و سنجش کارایی افرادی که بدون حساب‌وکتاب یا بر اساس رابطه جذب شده‌اند، فرآیند‌هایی نظیر آزمون‌های داخلی ساده پیش‌بینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به سئوالی   مبنی بر اینکه مجلس و دولت چه سا‌ز و کار‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته‌اند، گفت: این سازوکار به زودی اعلام می‌شود و بخش زیادی از نیرو‌ها تا پایان سال تبدیل وضعیت خواهند شد؛ اولویت‌بندی را بر‌اساس سابقه، تخصص، مدرک تحصیلی و ... در نظر گرفته شده و شرایط تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: نیروهای شرکتی ، ساماندهی شرکت ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باسلام اولین گام در جهت حمایت از خانواده ها مخصوصا خانواده های دارای فرزند بیشتر وامنیت شغلی خانواده هاباتوجه به سابقه های بالا باتشکر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
این وسط پیمانکاری که واسطه بیخود است چه سودی دارد
این گام نخست حمایت از خانواده ها و امنیت شغلی و افزایش رفاه خواهد بود
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
عمر ما کارگران تمام شد و شما فقط،شعار دادید و بس.
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
به هیچ جا میرسه
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
حذف پیمانکار اشتباه است . حجم دولت نباید متورم شود . بجای آن باید کنترل و نظارت بر پیمانکاران نیروی انسانی بیشتر شود .
۱۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
والا همیشه بیانش خستش قرار بود تا تکلیف نیروها مشخص بشه خود دولت حقوقاشون رو بدن که اونم معلوم نیست چی شد یه عده اومدن گفتن تبدیل وضعیت بشن حقوقاشون میاد پایین فقط دروغ دارین تحویل جامعه میدین
۳
۵
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