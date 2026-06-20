باشگاه خبرنگاران جوان - علی کشوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به آخرین وضعیت تبدیل نیرو‌های شرکتی با توجه به وعده‌های دولت و مجلس برای ساماندهی این موضوع گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قرارداد معین و حذف شرکت‌های واسطه، در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شده است.

وی در تشریح جزئیات این موضوع و تکمیل سخنان خود افزود: در مرحله اول، تبدیل وضعیت ایثارگران طبق قانون جامع ایثارگری تا حد زیادی توسط دستگاه‌ها انجام شد و تا حدود زیادی براساس قانون جامعه ایثارگری این موضوع پیگیری شد و بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌ها این کار را انجام دادند.



نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در مرحله بعد، سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین سازوکار مشخصی بر اساس سابقه، تخصص و مدرک تحصیلی هستند تا هزینه‌ها مستقیماً به خود کارکنان پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مطمئن هستید این طرح در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اجرایی خواهد شد، ادامه داد: تبدیل وضعیت به صورت یک‌باره امکان‌پذیر نیست و برای برقراری ضابطه‌مندی و سنجش کارایی افرادی که بدون حساب‌وکتاب یا بر اساس رابطه جذب شده‌اند، فرآیند‌هایی نظیر آزمون‌های داخلی ساده پیش‌بینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس و دولت چه سا‌ز و کار‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته‌اند، گفت: این سازوکار به زودی اعلام می‌شود و بخش زیادی از نیرو‌ها تا پایان سال تبدیل وضعیت خواهند شد؛ اولویت‌بندی را بر‌اساس سابقه، تخصص، مدرک تحصیلی و ... در نظر گرفته شده و شرایط تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم