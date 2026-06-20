سرمربی ایتالیایی تیم ملی ترکیه پس از شکست برابر پاراگوئه و حذف زودهنگام از جام جهانی، از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و در واکنش به انتقاد‌ها درباره نداشتن مهاجم نوک، به خبرنگاران توپید.

باشگاه خبرنگاران جوان- شکست تلخ و زودهنگام تیم ملی فوتبال ترکیه در جام جهانی ۲۰۲۶، با قبول دومین باخت متوالی مقابل پاراگوئه، پایانی بر رؤیا‌های این کشور در این تورنمنت بود. در حالی که خشم هواداران و انتقادات از کادر فنی شدت گرفته، وینچنزو مونتلا، سرمربی ایتالیایی ترکیه، در کنفرانس خبری پس از بازی، در واکنشی احساسی به پرسش‌های تکراری درباره نداشتن مهاجم تخصصی، به شدت از خبرنگاران ترکیه‌ای انتقاد کرد.

مونتلا با ابراز تأسف عمیق از حذف تیمش، گفت: «ما انتظارات بزرگی از این جام داشتیم و من می‌دانم که بازیکنانم تمام تلاش خود را به کار گرفتند. این اتفاقی که برای ما افتاد، شاید در ۵۰ بازی یک بار رخ دهد. ما در دو بازی ۶۵ شوت به سمت دروازه حریفان زدیم و آماری که مالکیت توپ را نشان می‌دهد نیز بسیار بالاست. با این حال، تقدیر و سرنوشت با ما یار نبود. به بازیکنانم گفتم که تمام وجودشان را در زمین گذاشتند، اما گاهی از تقدیر نمی‌توان گریخت.»

در ادامه، زمانی که خبرنگاران دوباره بر نداشتن یک «مهاجم نوک کلاسیک» تأکید کردند، مونتلا با عصبانیت پاسخ داد: «با شگفتی به شما نگاه می‌کنم که دوباره بحث مهاجم نوک را پیش می‌کشید. من ۶۵ شوت را به شما یادآوری می‌کنم. توپ هرچه می‌زدیم وارد دروازه نمی‌شد. اگر کسی از شما می‌تواند از نظر فنی توضیح دهد که چرا این اتفاقات عجیب رخ می‌دهد، من با کمال میل آماده شنیدن هستم. ما مدام حمله می‌کنیم، اما موفق به گلزنی نمی‌شویم، در حالی که رقیب با اولین شوت خود به گل می‌رسد. آیا واقعاً مشکل این بود که یک مهاجم نوک را وارد زمین نکردیم؟ فوتبال به این سادگی نیست که بگوییم آمدن یک بازیکن خاص، همه چیز را عوض می‌کرد.»

سرمربی ترکیه با دفاع قاطعانه از عملکرد بازیکنانش افزود: «من هرگز نمی‌گویم این بازیکن یا آن بازیکن می‌توانست بهتر کار کند؛ من به شور، اشتیاق و حرص موفق شدن بازیکنانم نگاه می‌کنم. آنها دو نمایش فوق‌العاده با ۶۵ موقعیت گل ارائه دادند که من در تمام دوران مربیگری‌ام چنین چیزی را در دو بازی پشت سر هم ندیده بودم. فدراسیون همیشه از ما حمایت کرد و من به شدت احساس ناامیدی می‌کنم، چرا که بازیکنانم هر آنچه در توان داشتند رو کردند. مقصر جلوه دادن یک نفر بسیار آسان است، اما ما نیازی به متهم کردن کسی نداریم.»

مونتلا در پایان به لزوم تقویت تجربه حضور در تورنمنت‌های بزرگ اشاره کرد و اظهار داشت: «ترکیه باید عادت حضور مداوم در جام جهانی را در خود تقویت کند. این دوری طولانی‌مدت ممکن است از نظر روانی بر بازیکنان تأثیر منفی گذاشته باشد. ما باید این روحیه جنگندگی را حفظ کنیم، چرا که وقتی لباس ترکیه را می‌پوشید، یک ملت را نمایندگی می‌کنید. وقتی توپ‌ها داخل دروازه نمی‌روند، دیگر نمی‌روند. ما باید این نتیجه را بپذیریم و برای آینده قوی‌تر شویم.»

برچسب ها: جام جهانی2026 ، ترکیه
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