۸۰ هزار واحد صنفی در شیراز فعال هستند/۹۷ درصد واحدهای صنفی عملکرد مطلوب دارند لید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت جوانمردی در آئین گرامیداشت روز مای اصناف که با حضور مسئولان و مدیران ارشد استان و شهرستان و مدیران ارشد صنفی با تبریک روز ملی اصناف اظهار کرد: در شهر شیراز ۱۳۰ اتحادیه صنفی با حدود ۸۰ هزار واحد صنفی فعال مشغول به فعالیت هستند و اتاق اصناف به عنوان بزرگترین نهاد مدنی کشور، نقش مهمی در ساماندهی و حمایت از این بخش ایفا میکند.
او افزود: اتاق اصناف مرکز استان فارس بر اساس ارزیابیهای انجامشده و به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، موفق شده است در میان ۴۰۰ اتاق اصناف کشور رتبه نخست را کسب کند که این موفقیت حاصل تلاش کسبه، اتحادیهها، کارکنان و اعضای هیئترئیسه اصناف است.
رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به شاخصهای این ارزیابی گفت: عملکرد در حوزه آموزش، صدور پروانه کسب، رسیدگی به شکایات و سایر خدمات صنفی از جمله معیارهایی بوده که منجر به کسب رتبه نخست کشور توسط اتاق اصناف فارس شده است.
جوانمردی با تأکید بر نقش اصناف در شرایط حساس کشور اظهار کرد: اصناف همواره ثابت کردهاند که در کنار نظام، مردم و کشور ایستادهاند. در دوران جنگ تحمیلی و همچنین در مقاطع مختلف، فعالان صنفی با تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم، اجازه بروز کمبود در بازار را ندادند و در حوزه پشتیبانی نیز نقش مؤثری ایفا کردند
او ادامه داد: اصناف علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، در عرصههای اجتماعی و خدماتی نیز حضوری فعال دارند و در قالب موکبها و برنامههای مردمی، خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه کردهاند.
رئیس اتاق اصناف فارس با بیان اینکه حدود ۹۷ درصد واحدهای صنفی عملکرد مطلوبی دارند، گفت: لازم است مردم تفاوت میان «گرانی» و «گرانفروشی» را مدنظر قرار دهند. اگرچه با پدیده گرانی در برخی کالاها مواجه هستیم، اما موارد گرانفروشی در بازار محدود است و نظارت بر فعالیت اصناف بهصورت مستمر انجام میشود.
جوانمردی تصریح کرد: بازار به حال خود رها نشده و بهطور مداوم توسط دستگاههای مسئول و نهادهای نظارتی رصد و کنترل میشود. بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه علیه کشور بوده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی، روند قیمتها نیز متعادلتر شود و وضعیت کسبوکار، تجارت و فعالیتهای صنفی روزبهروز بهبود یابد.