معاون رئیس شورای امنیت روسیه، روز شنبه با اشاره به امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، تأکید کرد تهران در تقابل با اسرائیل و آمریکا شکست نخورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، گفت که ایران علیرغم توافق اخیر با ایالات متحده شکست نخورده است. او استدلال کرد که این توافق نشان می‌دهد که تهران از حملات موشکی و ترور رهبر خود جان سالم به در برده است، در حالی که اسرائیل که از نتیجه ناراضی است، به دنبال راه‌هایی برای تلافی خواهد بود.

مدودف هشدار داد که اگر حملات جدیدی به لبنان یا مناطق دیگر صورت گیرد، این توافق شکننده می‌تواند از بین برود. او گفت که چنین بی‌ثباتی به نفع کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خواهد بود که او آن را وابسته به درگیری توصیف کرد.

ایالات متحده و ایران پنجشنبه رسماً یادداشت تفاهمی را با هدف پایان دادن به جنگ امضا کردند. این امضا یک روز زودتر از موعد مقرر انجام شد. ترامپ این توافق را در مراسم شام کاخ ورسای که توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ترتیب داده شده بود، امضا کرد و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز این توافق را در تهران امضا نمود.

توافق ۱۴ ماده‌ای خواستار پایان فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، ازسرگیری کامل تردد دریایی در تنگه هرمز، لغو محاصره آمریکا، کاهش تحریم‌های ایران، آزادسازی دارایی‌های ایران و یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران است. با این حال، این توافق بسیاری از سوالات بزرگ درباره برنامه هسته‌ای ایران را حل نشده باقی گذاشته است. مذاکره‌کننده ارشد ایران گفت که هر آنچه را که از طریق اقدام نظامی به دنبال آن بودند، چندین برابر از طریق مذاکره به دست آوردند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ایران و آمریکا ، دیمیتری مدودف
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