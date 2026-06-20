نمایندهٔ تهران در مجلس گفت: حوزه پوشاک به‌ویژه مشاغلی مانند خیاطی، سنگ‌دوزی و طراحی لباس، با نظام فکری و فضای روحی بانوان سازگار است و می‌تواند فرصت اشتغال در کنار خانواده را برای آنان فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - زینب قیصری، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تولید، در حاشیه رویداد عطر عاشورایی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب، صنعت پوشاک به‌ویژه پوشاک اسلامی-ایرانی را یکی از ظرفیت‌های مغفول‌ماندهٔ کشور دانست که می‌تواند نقش مؤثری در تحقق شعار سال ایفا کند.

قیصری با تأکید بر دغدغه‌های دیرینهٔ امام شهید (ره) در حوزهٔ تولید، اظهار داشت: یکی از حوزه‌هایی که با وجود ظرفیت‌های فراوان، کمتر به آن پرداخته شده، بخش پوشاک است؛ به‌ویژه پوشاک اسلامی که با نگاه دینی و فرهنگی ما همخوانی دارد و جای کار گسترده‌ای در آن وجود دارد.

نمایندهٔ تهران با بیان اینکه افزایش سهم بانوان در تولید ناخالص داخلی یکی از اهداف مهم است، خاطرنشان کرد: حوزهٔ پوشاک به‌ویژه مشاغلی مانند خیاطی، سنگ‌دوزی و طراحی لباس، با نظام فکری و فضای روحی بانوان سازگار است و می‌تواند فرصت اشتغال در کنار خانواده را برای آنان فراهم کند. این فعالیت‌ها علاوه بر پیشینهٔ تاریخی در کشور، همواره مورد استقبال بانوان ایرانی بوده است.

عضو کمیسیون تولید مجلس، فراهم‌سازی بستر‌های لازم توسط حاکمیت را ضروری دانست و تصریح کرد: تأمین نیاز‌های این قشر، آنان را برای ظهور و بروز مؤثر در عرصهٔ اقتصادی توانمند می‌کند. بررسی‌های دههٔ گذشته نشان از رشد قابل‌قبولی داشته که حاکی از وجود ظرفیت بالقوهٔ قابل‌توجهی است که می‌تواند بالفعل‌تر شود.

قیصری با اشاره به جایگاه مجلس در دو ساحت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، تأکید کرد: در صورت مشاهدهٔ کم‌وکاست قانونی، به‌صورت طرح ورود خواهیم کرد و در صورت اجرای ناقص قوانین موجود، بر اجرای دقیق آن نظارت خواهیم داشت تا بتوانیم گامی مؤثر در حمایت از تولید، به‌ویژه تولید پوشاک برداریم.

نمایندهٔ مجلس با یادآوری جنگ ۱۲ روزهٔ اخیر و سال گذشته که کسب‌وکار‌های کوچک به‌ویژه در حوزهٔ پوشاک متأثر شدند، گفت: محدودیت‌های ایجادشده، مصرف را کاهش داد و بسیاری از بانوانی که از این راه سهمی در درآمد خانواده داشتند، با مشکلات معیشتی مواجه شدند. امیدواریم دولت با برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و مناسبتی، فضای مناسبی برای فروش محصولات این عزیزان فراهم کند.

وی با اشاره به پیشینهٔ تاریخی پوشاک اسلامی-ایرانی در میان کشور‌های همسایه، تصریح کرد: با نگاه به موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، تمامی همسایگان می‌توانند بازار‌های مصرف مناسبی برای این محصولات باشند که می‌تواند اقتصادی پویا برای بانوان کشور به‌ارمغان آورد.

قیصری در پایان با بیان اینکه دولت باید در دو بخش «تأمین مواد اولیه» و «سکوی فروش» به تولیدکنندگان کمک کند، خاطرنشان کرد: عمدهٔ مواد اولیه شامل پارچه، بخشی تولید داخل و بخشی وارداتی است. نباید تعرفه‌های وارداتی افزایش یابد. همچنین نوسان ارز موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها شده و تولیدکننده را برای قیمت‌گذاری پایدار دچار چالش می‌کند. اگر این موانع برطرف شود، قطعاً شاهد فروش خوب، نقش‌آفرینی در تولید ناخالص داخلی و در نهایت خودکفایی و بی‌نیازی این بخش از حمایت‌های مستمر خواهیم بود.

برچسب ها: پوشاک ایرانی اسلامی ، پوشاک ایرانی ، نماینده مجلس
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