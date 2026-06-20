دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاد و الهیات دانشگاه تهران با حضور معاونان هماهنگی و امور مجلس و فرهنگی جهاد دانشگاهی احیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، عباس ناصری، معاون هماهنگی و امور مجلس و دکتر محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در جریان بازدید از دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاد و الهیات دانشگاه تهران، بر ضرورت پیوند میان فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در این دفاتر تأکید کردند. 

در این بازدید، ضمن بررسی روند فعالیت‌ها، بر نقش کلیدی این دفاتر در جذب استعداد‌های دانشجویی و ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه، دانشجویان و جهاددانشگاهی تأکید شد. 

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در این بازدید از تلاش‌های صورت‌گرفته جهت آماده‌سازی و بازگشایی مجدد دفاتر دانشکده‌ای جهاددانشگاهی قدردانی و بر لزوم الگوبرداری واحد‌های استانی و ایجاد دفاتر جهاددانشگاهی در دانشکده‌های دانشگاه‌های مادر کشور تاکید کرد. 

وی افزود: در گذشته شاهد فعالیت دفاتر در دانشکده‌های دانشگاه تهران بودیم و به واسطه اینکه این دفاتر در حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی فعالیت داشتند، دانشجویان بسیاری را جذب کردند و تعدادی از مسئولان فعلی کشور و جهاددانشگاهی محصول آن دوره درخشان است. اکنون نیز شاهد احیاء این دفاتر هستیم و لازم است به سرعت در دیگر دانشکده‌ها نیز دفاتری راه اندازی شود تا همزمان با آغاز سال تحصیلی، آماده جذب دانشجویان باشیم. 

دکتر علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز با اشاره به سوابق درخشان و پربار دفاتر جهاددانشگاهی در دانشکده‌های مورد بازدید، آمادگی کامل معاونت فرهنگی را برای حمایت حداکثری از برنامه‌های این دفاتر اعلام کرد. 

وی خاطرنشان کردکه این معاونت آمادگی دارد تا برای هر یک از دفاتر دانشکده‌ها، وظایف و ماموریت‌های ویژه‌ای را تعریف و واگذار کند.

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، دانشجویان
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام مدرسه تابستانی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
نقش مؤثر سرمایه انسانی متخصص در پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه
تهیه پروتکل اجرایی تغذیه و کوددهی بهینه نهال پایه‌های رویشی توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود