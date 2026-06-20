باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، عباس ناصری، معاون هماهنگی و امور مجلس و دکتر محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در جریان بازدید از دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاد و الهیات دانشگاه تهران، بر ضرورت پیوند میان فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در این دفاتر تأکید کردند.
در این بازدید، ضمن بررسی روند فعالیتها، بر نقش کلیدی این دفاتر در جذب استعدادهای دانشجویی و ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه، دانشجویان و جهاددانشگاهی تأکید شد.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در این بازدید از تلاشهای صورتگرفته جهت آمادهسازی و بازگشایی مجدد دفاتر دانشکدهای جهاددانشگاهی قدردانی و بر لزوم الگوبرداری واحدهای استانی و ایجاد دفاتر جهاددانشگاهی در دانشکدههای دانشگاههای مادر کشور تاکید کرد.
وی افزود: در گذشته شاهد فعالیت دفاتر در دانشکدههای دانشگاه تهران بودیم و به واسطه اینکه این دفاتر در حوزههای مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی فعالیت داشتند، دانشجویان بسیاری را جذب کردند و تعدادی از مسئولان فعلی کشور و جهاددانشگاهی محصول آن دوره درخشان است. اکنون نیز شاهد احیاء این دفاتر هستیم و لازم است به سرعت در دیگر دانشکدهها نیز دفاتری راه اندازی شود تا همزمان با آغاز سال تحصیلی، آماده جذب دانشجویان باشیم.
دکتر علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز با اشاره به سوابق درخشان و پربار دفاتر جهاددانشگاهی در دانشکدههای مورد بازدید، آمادگی کامل معاونت فرهنگی را برای حمایت حداکثری از برنامههای این دفاتر اعلام کرد.
وی خاطرنشان کردکه این معاونت آمادگی دارد تا برای هر یک از دفاتر دانشکدهها، وظایف و ماموریتهای ویژهای را تعریف و واگذار کند.