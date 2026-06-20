باشگاه خبرنگاران جوان- در یکی از روستا‌های این شهرستان، اختلافی قدیمی بر سر حقابه به نزاعی خشن تبدیل شد؛ درگیری‌ای که با دخالت پلیس و بازداشت ۹ نفر پایان یافت.

سرهنگ حسن رفیعی، فرمانده انتظامی شهرستان میانه اعلام کرد که در پی گزارش یک نزاع دسته‌جمعی در محدوده پاسگاه طوق، نیرو‌های انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد اختلاف چند نفر از اهالی بر سر حقابه به درگیری گسترده‌ای کشیده شده و طرفین با چوب، چماق و حتی شمشیر به جان یکدیگر افتاده‌اند؛ وضعیتی که به اخلال در نظم عمومی منطقه انجامید.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در محل حادثه گفت مأموران پس از حضور، با صدور دستورات قانونی و هشدار‌های لازم تلاش کردند طرفین را از ادامه درگیری بازدارند. با این حال یکی از افراد حاضر در صحنه که شمشیری حدود یک متر در دست داشت، نه‌تنها به هشدار‌ها توجهی نکرد بلکه رفتار‌های خشونت‌آمیز خود را ادامه داد و قصد حمله به مأموران و یکی از افراد حاضر را داشت.

به گفته فرمانده انتظامی میانه، مأموران در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح و پس از انجام اقدامات هشداردهنده از جمله شلیک تیر هوایی، برای کنترل شرایط و جلوگیری از آسیب‌های جدی‌تر ناچار شدند این فرد را از ناحیه پا هدف قرار دهند.

رفیعی، گفت: در جریان این درگیری همچنین یکی از افراد به دلیل شدت جراحات برای ادامه درمان به مرکز درمانی استان منتقل شد.

فرمانده انتظامی میانه، از دستگیری تمامی عوامل درگیری خبر داد و افزود: در این پرونده ۹ نفر از افراد دخیل در نزاع با دستور مقام قضایی بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.