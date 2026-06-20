باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه ایالتی داغستان غشاهای کامپوزیتی متخلخلی را توسعه دادهاند که آلایندههای آلی پایدار (POPs) را در آب تحت تأثیر امواج فراصوت و یک میدان مغناطیسی متناوب تجزیه میکنند.
به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت آموزش و علوم روسیه، راندمان تصفیه تحت شرایط فراصوت به ۹۶ درصد میرسد. این غشاها میتوانند در چندین چرخه بدون از دست دادن خواص خود استفاده شوند.
دکتر فرید آرودژیف، رئیس تیم تحقیقاتی، میگوید: "مطالعه ما امکان تجزیه مؤثر آلایندههای آلی را تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس تنها چند هرتز نشان داده است. این یک روش کاملاً متفاوت است. "
این فناوری به غشاهای کامپوزیتی ساخته شده از نانوذرات فلوروپلیمر و هگزافریت باریم متکی است. این غشاها هنگامی که در معرض امواج فراصوت قرار میگیرند، در حالت کاتالیزوری پیزوالکتریک عمل میکنند و رادیکالهای هیدروکسیل تولید میکنند که مواد سمی را به اجزای بیضرر تجزیه میکنند.
به گفته محققان، تحریک پیزوالکتریک القایی مغناطیسی با استفاده از این نوع غشا برای اولین بار نشان داده شده است. در این روش، یک میدان مغناطیسی متناوب باعث تغییر شکلهای جزئی مولکولهای درون غشاء میشود که به ماتریس پلیمری منتقل شده و میدانهای الکتریکی داخلی ایجاد میکنند که آلایندهها را تجزیه میکنند.
آرودژیف خاطرنشان میکند که اکثر مطالعات مشابه در سراسر جهان به میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بالا متکی هستند که نیاز به مصرف انرژی قابل توجه و تجهیزات تخصصی دارند. با این حال، در این نوآوری، فرآیندهای کاتالیزوری با استفاده از میدانهای مغناطیسی ضعیف و با فرکانس پایین، بدون تماس مستقیم، نور یا سیستمهای پیچیده با فرکانس بالا آغاز میشوند.
به گفته مرتضی علی رابادانوف، رئیس دانشگاه، این نوآوری نشان میدهد که چگونه علوم پایه میتواند در حل مشکلات زیستمحیطی کاربردی نقش داشته باشد. توسعه چنین فناوریهای تصفیه آب برای محیط زیست، توسعه پایدار مناطق، صنعت و کشاورزی بسیار مهم است.
منبع: TASS