باشگاه خبرنگاران جوان- روبرتو پیاتزا پس از استارت ملی پوشان در اردوی برون مرزی صربستان، اظهار داشت: یک بار دیگر لیگ ملتها را شروع کردیم و بازیکنان زیادی را تغییر دادیم، اما بزرگترین تغییری که باید ایجاد شود، در ذهن ماست. پس باید بتوانیم برخی اشتباهات را بپذیریم و یک سری از اشتباهات را اصلا انجام ندهیم.
وی با بیان اینکه همیشه برای من، آمادهسازی تیم مهم است، تصریح کرد: همانطور که قبلا نیز گفتم، به نتیجه نهایی فکر نمیکنم. نتیجه نهایی من، حضور در المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ است. آن نتیجه نهایی است. پس هر لحظه برای من لحظه خوبی برای بهتر شدن است. باید کمی بهتر باشیم و اگر بتوانیم کمی بهتر باشیم، نتایج نزدیک خواهند بود.
سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به عملکرد تیم ایران، گفت: نقطه ضعف تیم ایران در توپهای برگشتی است، اما در سایداوت در میان ۶ یا ۷ تیم برتر مسابقات هستیم. یعنی اینکه پاسور میتواند پاس بدهد، اما خیلی از علاقمندان به والیبال ایران او را قبول ندارند. میدانم که همه آنها (مردم ایران) مربی هستند. میدانم که همه آنها در درک والیبال شگفتانگیز هستند، اما میگویم که او در حال حاضر یکی از بهترین پاسورهای داخل و خارج از ایران است. اما نقطه ضعف پاسور نیست، بلکه کل تیم است.
پیاتزا با یادآوری نتایج تیم ایران در هفته نخست فصل گذشته لیگ ملتها، افزود: دقیقاً اولین بازی فصل گذشته را به یاد دارم. وقتی بازی را مقابل آمریکا سه بر دو باختیم، سپس بازی دوم را مقابل برزیل و بعد برابر اسلوونی دوباره سه بر دو نتیجه را واگذار کردیم و در نهایت توانستیم مقابل اوکراین سه بر دو پیروز شویم. اما این فصل کمی متفاوت شروع شد.
وی ادامه داد: تیم ایران مقابل برزیل که ترکیبش کامل بود، بازی کرد. من ناراحت هستم، چون میتوانستیم برنده شویم. برزیلیها خیلی ترسیده بودند. ست اول را باختیم و در ست چهارم که نتیجه را وگذار کردیم، ۱۷ بر ۲۱ پیش بودیم. پس پیام من برای هواداران این است که به حمایت شما نیاز داریم. حمایت شما را هم حس میکنیم و نهایت تلاش را میکنیم. سعی میکنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. میدانم که تلاش کافی نیست و باید کار خاصی انجام دهیم، اما به این تیم اعتماد دارم.
هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.