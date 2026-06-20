باشگاه خبرنگاران جوان- جواد حق لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین اظهار داشت: خوشبختانه تجمیع و هماهنگی بسیار خوبی برای اجرای این طرح مهم و زیربنایی استان صورت گرفته است.
وی افزود: از نظر تأمین اعتبارات مورد نیاز و منابع مالی جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و با توجه به پیگیریهای شخص استاندار منابع مالی مورد نیاز طرح تأمین خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت: مهمترین و سختترین بخش کار، موضوع انتقال و مسائل مربوط به زمین و استفاده از ظرفیتهای موجود بود که خوشبختانه بخش عمده آن پشت سر گذاشته شده است و از این مرحله به بعد، با توجه به شرایط منطقه و موقعیت جغرافیایی، روند عملیات اجرای پروژه آسانتر خواهد بود.
حق لطفی تصریح کرد: ما نیز در کنار شما هستیم و تأمین منابع مالی پروژه را پیگیری خواهیم کرد. تنها انتظار ما این است که برنامه زمانبندی پروژه با جدیت و سرعت دنبال شود.
این مقام مسئول افزود: امیدواریم بتوانیم این خط انتقال را هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسانیم تا ضمن تحقق مطالبه به حق مردم، آب به مقصد نهایی رسیده و مردم شهرهای محمدیه و مهرگان از نعمت آب شرب سالم و باکیفیت بهرهمند شوند.
حق لطفی عنوان داشت: کارگاه پروژه فعال و شرایط آن مطلوب است و هر میزان که سرعت اجرای پروژه افزایش یابد، ما نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز را با قدرت بیشتری دنبال خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین تأکید کرد: باید از فرصت و ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود و با اولویتبندی صحیح، روند اجرا با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دو پیمانکار این طرح (جهاد نصر کرمان و قرارگاه خاتم الانبیاء) اظهار داشت: با تدابیری انجام شده و پیگیریهای صورت گرفته و افزایش جبهههای کاری تاکنون حدود ۸ کیلومتر لوله گذاری و ۱۲.۵ کیلومتر کانال کنی انجام شده است.
وی افزود: همچنین تاکنون ۱۹.۵ کیلومتر از لولههای مسیر آبرسانی با اقطار ۱۶۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر سفارش گذاری شده که از این میزان حدود ۱۲.۶ کیلومتر لوله چدن داکیتل و فلزی وارد کارگاه شده است.
ستوده در پایان تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی فاز دوم طرح آبرسانی از سد طالقان با هدف تامین آب شرب شهرهای محمدیه و مهرگان به طول ۳۵ کیلومتر در حال حاضر بیش از ۲۷ درصد بوده و پیش بینی میکنیم در صورت تامین و تزریق به موقع و کامل منابع مالی مورد نیاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح آبرسانی از سد طالقان تا پایان سال جاری به اتمام برسد.