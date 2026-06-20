باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در مصاحبه با شبکه NBC از توافق دولت ترامپ با ایران انتقاد کرد و گفت جنگ میلیارد‌ها دلار هزینه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس جمهور سابق آمریکا که آخرین توافق هسته‌ای کشورش با ایران را امضا کرد، در مصاحبه‌ای با شبکه NBC از توافق دولت ترامپ با ایران انتقاد کرد.

باراک اوباما در مصاحبه‌ای با کریگ ملوین، مجری برنامه TODAY شبکه NBC که روز جمعه پخش شد، گفت: «ما اکنون جنگی را پشت سر گذاشته‌ایم، میلیارد‌ها و میلیارد‌ها دلار هزینه کرده‌ایم، می‌دانید، فشار زیادی بر ارتش ما وارد شده است. بسیاری از مردم جان خود را از دست داده‌اند؛ و به نظر می‌رسد که به جایی برگشته‌ایم که قبل از شروع جنگ بودیم، البته شاید در وضعیتی کمی بدتر.»

اوباما گفت: «من از دیدن آتش‌بس بسیار خوشحالم؛ و امیدوارم که این آتش‌بس پابرجا بماند.»

او منطق جنگ دولت ترامپ علیه ایران را زیر سوال برد. رئیس جمهور سابق گفت که طبق توافق هسته‌ای ایران که در زمان دولت او مذاکره شد، «ایران موافقت کرده بود که سلاح‌های هسته‌ای تولید نکند.»

اوباما گفت: «این دولت(ترامپ)، یا نسخه قبلی این دولت، از آن خارج شد که باعث شد ایران ظرفیت هسته‌ای بیشتری را توسعه دهد.»

ایالات متحده و ایران پنجشنبه رسماً یادداشت تفاهمی را با هدف پایان دادن به جنگ امضا کردند. این امضا یک روز زودتر از موعد مقرر انجام شد. ترامپ این توافق را در مراسم شام کاخ ورسای که توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ترتیب داده شده بود، امضا کرد و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز این توافق را در تهران امضا نمود.

توافق ۱۴ ماده‌ای خواستار پایان فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، ازسرگیری کامل تردد دریایی در تنگه هرمز، لغو محاصره آمریکا، کاهش تحریم‌های ایران، آزادسازی دارایی‌های ایران و یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران است. با این حال، این توافق بسیاری از سوالات بزرگ درباره برنامه هسته‌ای ایران را حل نشده باقی گذاشته است. مذاکره‌کننده ارشد ایران گفت که هر آنچه را که از طریق اقدام نظامی به دنبال آن بودند، چندین برابر از طریق مذاکره به دست آوردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: باراک اوباما ایران ، ایران و آمریکا
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