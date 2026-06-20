یک پزشک متخصص قلب تنها یک نوع شکلات را برای سلامتی انسان مفید دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اورلیو روخاس، متخصص قلب، تأیید کرد که فقط یک نوع شکلات را می‌توان برای سلامتی مفید دانست و دلایل علمی پشت این موضوع را توضیح داد.

این پزشک توضیح داد که شکلاتی که سالم در نظر گرفته می‌شود باید دو ویژگی اساسی داشته باشد: اول، باید تلخ باشد و دوم، میزان کاکائوی آن باید بین ۷۰ تا ۸۵ درصد باشد.

أوریلیو روخاس خاطرنشان کرد که شکلات تلخ علاوه بر نقش آن در تنظیم فشار خون و سطح کلسترول، ممکن است در کاهش خطر بیماری عروق کرونر قلب و انفارکتوس میوکارد نیز نقش داشته باشد. این امر به دلیل وجود ترکیباتی با خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی و همچنین توانایی آن در افزایش تولید اکسید نیتریک است که نقش مهمی در حفظ سلامت و عملکرد شریان‌ها دارد.

با این حال، این پزشک بر اهمیت اعتدال در مصرف شکلات تلخ تأکید کرد و توصیه کرد که میزان مصرف روزانه بیش از ۱۰ گرم نباشد.

دکتر رومن بریستانسکی، متخصص تغذیه در روسیه نیز، توضیح داد که شکلات تلخ حاوی حداقل ۷۰ درصد کاکائو، منبع غنی از فلاونوئیدها، ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که به کاهش سطح کلسترول بد و تقویت رگ‌های خونی سالم کمک می‌کند.

وی افزود که شکلات تلخ همچنین حاوی مقادیر زیادی منیزیم است، عنصری که از عملکرد سیستم عصبی و عضلات پشتیبانی می‌کند و به بهبود کیفیت خواب کمک می‌کند.

منبع: Lenta.ru