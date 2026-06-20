فیلم سینمایی «چ» کاری از ابراهیم حاتمی‌کیا به مناسبت سالگرد شهادت مصطفی چمران شنبه ۳۰ خرداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «چ» که ۴۸ ساعت از زندگی دکتر چمران را به نمایش گذاشته است، شنبه شب ساعت ۱۹ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

داستان این فیلم اینگونه روایت می‌شود که اواخر مرداد سال ۱۳۵۸، دکتر مصطفی چمران از طرف دولت موقت ماموریت پیدا می‌یابد به پاوه برود و درگیری داخلی موجود را خاتمه دهد. او تلاش می‌کند با تکیه بر نگاه عرفانی، وحدت گرایانه و بینش صلح جویانه، آرامش را در این خطه از ایران برقرار کند.
شهید چمران همچنین سال‌ها در کنار امام موسی صدر در لبنان علیه صهیونیست‌ها جنگید و با اینکه در رشته فیزیک، به درجات علمی بالایی دست یافته بود ولی زمانی که کشورش را در معرض تهاجم دید ستاد جنگ‌های نامنظم را به راه انداخت و علیه دشمن بعثی به مبارزه برخاست و سرانجام در همین مسیر، به فیض شهادت نائل آمد.

فیلم چ محصول سال ۱۳۹۲ و به تهیه کنندگی مهدی کریمی است که بازیگران مطرحی همچون فریبرز عرب نیا، بابک حمیدیان، سعید راد، مهدی سلطانی و مریلا زارعی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، شبکه نمایش
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