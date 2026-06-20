باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ستارهشناسان جفتهای غیرمعمولی از امواج رادیویی را در تاج خورشیدی مشاهده کردند که با تأخیر تقریباً چهار ثانیهای از هم جدا شدهاند. تجزیه و تحلیلها نشان داد که این پدیده به طور منظم رخ میدهد و ممکن است با انتشار امواج رادیویی از طریق مناطق ناهمگن هلیوسفر مرتبط باشد.
این کشف با استفاده از تلسکوپ رادیویی LOFAR انجام شد، جایی که محققان صدها مورد را شناسایی کردند که در آن یک پالس رادیویی کوتاه با یک سیگنال دوم ضعیفتر، شبیه به پژواک، دنبال میشد.
بیش از ۶۰۰ جفت سیگنال از این دست تجزیه و تحلیل شدند و نشان دادند که پالس دوم از همان محل پالس اول سرچشمه نمیگیرد، بلکه در فاصله نسبتاً زیادی ظاهر میشود. هر دو منبع در لایههای بالایی تاج خورشیدی، در ارتفاعی تقریباً به اندازه شعاع خورشید بالای سطح ستاره، باقی میمانند.
نتایج نشان میدهد که شتاب الکترون ممکن است در مناطق تاج خورشیدی که قبلاً برای چنین فرآیندهایی نامناسب در نظر گرفته میشدند، رخ دهد و این امر مستلزم ارزیابی مجدد مدلهای مرسوم مکانیسمهای تولید تابش رادیویی خورشیدی است.
طبق فرضیه محققان، رویدادهای پرانرژی در مقیاس کوچک در تاج خورشیدی میتوانند الکترونها را شتاب دهند که به نوبه خود امواج پلاسما و سیگنالهای رادیویی تولید میکنند. تابش از طریق پلاسمای آشفته در مسیرهای مختلف منتشر میشود و تأخیر زمانی بین این دو سیگنال را توضیح میدهد.
اگر این فرضیه تأیید شود، این جفتهای تابش غیرمعمول میتوانند ابزاری ارزشمند برای درک بهتر ساختار تاج خورشیدی و مکانیسمهای انتقال انرژی در لایههای بالایی هلیوسفر فراهم کنند.
ستاره شناسان یافتههای خود را در سال ۲۰۲۶ در مجله *Nature Communications* منتشر کردهاند.
منبع: روسیا الیوم