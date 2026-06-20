با فعالیت ۴ هزار هنرمند و پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، البرز به‌دنبال ثبت سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات ماندگار خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - ژیلا خدادادی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، در بازدید خبرنگاران از ظرفیت‌های گسترده این استان سخن گفت و از فعالیت ۴ هزار هنرمند، پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات و برنامه‌های توسعه‌ای این اداره‌کل خبر داد.

وی با اشاره به تنوع بالای تولیدات صنایع‌دستی در البرز، اظهار کرد: هنرمندان البرزی هم‌اکنون در ۸۳ رشته مختلف مشغول به فعالیت هستند. از این میان، ۱۲۲ هنرمند موفق به دریافت مهر اصالت ملی و ۹ هنرمند شاخص، مهر اصالت بین‌المللی را کسب کرده‌اند که نشان‌دهندۀ کیفیت چشمگیر تولیدات استان است.

معاون صنایع‌دستی استان در ادامه به برنامه‌های آموزشی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: امسال بیش از دو هزار نفر در سطح استان آموزش دیده‌اند؛ این آموزش‌ها در زندان‌ها، مراکز بهزیستی و به‌صورت عمومی برگزار شده و هدف ما، توسعۀ کمی و کیفی این دوره‌ها در سراسر استان است.

خدادادی با تأکید بر جایگاه ویژۀ روستای گلستانک، تصریح کرد: این روستا از سال ۱۴۰۳ به‌عنوان روستای ملی در فهرست کشور ثبت شده است. حدود ۳۰ کارگاه فعال در گلستانک قرار دارد که بیشتر هنرمندان آن، جزو برند‌های شاخص استان محسوب می‌شوند.

وی از برنامۀ آیندۀ این اداره‌کل برای معرفی سفال و سرامیک البرز خبر داد و افزود: تلاش داریم در آینده‌ای نزدیک، سفال و سرامیک را به‌عنوان سوغات رسمی استان معرفی کنیم تا هر گردشگری بتواند، همچون استان همدان، سوغاتی ماندگار از البرز به‌یادگار ببرد.

معاون صنایع‌دستی استان در بخش دیگری از سخنان خود، به حمایت‌های مالی از هنرمندان اشاره و تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصرۀ ۱۵ و ۱۸ و همچنین مشاغل خانگی، به کارگاه‌های کوچک و بزرگ استان پرداخت شده که تأثیر قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی و رونق تولید داشته است.

خدادادی در پایان از همکاری‌های جدید این اداره‌کل با نهاد‌های مرتبط سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: در سال جدید، با همافزایی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، طراحی، برندسازی و بسته‌بندی، سطح کیفی محصولات را ارتقا دهیم و با بهترین طراحی و بسته‌بندی، محصولات استان را به بازار‌های داخلی و بین‌المللی عرضه کنیم.

برچسب ها: صنایع دستی ، میراث فرهنگی ، استان البرز
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