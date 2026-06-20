طبق تفاهم‌نامه بانک‌مسکن و شرکت مخابرات شاهد توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی امضا کردند.

در مراسمی که با حضور  علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و محمد جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران برگزار شد، این دو مجموعه بزرگ اقتصادی و زیرساختی کشور، فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک را آغاز کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تعاملات راهبردی طرفین با تمرکز بر حوزه‌های فنی، زیرساختی، ارتباطی، فناوری اطلاعات و خدمات مالی کلید می‌خورد. هدف از این همکاری، بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های موجود جهت ارتقای خدمات و توسعه زیرساخت‌های دو مجموعه عنوان شده است.

از جمله محورهای اصلی این همکاری، نیازسنجی و ارائه خدمات پیشرفته فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات از سوی شرکت مخابرات به بانک مسکن است. در مقابل، بانک مسکن و شرکت‌های تابعه آن نیز متعهد شدند خدمات تخصصی در حوزه‌های بانکی، اعتباری، ارزی، سرمایه‌گذاری و بانکداری الکترونیک را به مجموعه شرکت مخابرات ایران ارائه دهند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این پیوند استراتژیک میان یکی از بانک‌های تخصصی کشور و بزرگترین اپراتور مخابراتی ایران، علاوه بر بهینه‌سازی فرآیندهای داخلی، به ارتقای سطح کیفی خدمات به مشتریان و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی منجر شود.

 

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
خبرهای مرتبط
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اعلام شد؛
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
عدم پرداخت تسهیلات ساخت قیمت تمام شده مسکن را به ۳۰ میلیون تومان رساند
موضوع تسهیلات ساخت در جلسه امروز رئیس جمهور مطرح نشد/ رئیس جمهور مخالف شدید تفکیک وزارت راه و شهرسازی است+ فیلم
ورود به حل ناترازی انرژی کشور با استفاده از منابع دولتی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
آخرین اخبار
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند
بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست