باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران در راستای همافزایی ظرفیتها و بهرهگیری از توانمندیهای متقابل، تفاهمنامه همکاری راهبردی امضا کردند.
در مراسمی که با حضور علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و محمد جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت مخابرات ایران برگزار شد، این دو مجموعه بزرگ اقتصادی و زیرساختی کشور، فصل جدیدی از همکاریهای مشترک را آغاز کردند.
بر اساس این تفاهمنامه، تعاملات راهبردی طرفین با تمرکز بر حوزههای فنی، زیرساختی، ارتباطی، فناوری اطلاعات و خدمات مالی کلید میخورد. هدف از این همکاری، بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای موجود جهت ارتقای خدمات و توسعه زیرساختهای دو مجموعه عنوان شده است.
از جمله محورهای اصلی این همکاری، نیازسنجی و ارائه خدمات پیشرفته فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات از سوی شرکت مخابرات به بانک مسکن است. در مقابل، بانک مسکن و شرکتهای تابعه آن نیز متعهد شدند خدمات تخصصی در حوزههای بانکی، اعتباری، ارزی، سرمایهگذاری و بانکداری الکترونیک را به مجموعه شرکت مخابرات ایران ارائه دهند.
کارشناسان پیشبینی میکنند که این پیوند استراتژیک میان یکی از بانکهای تخصصی کشور و بزرگترین اپراتور مخابراتی ایران، علاوه بر بهینهسازی فرآیندهای داخلی، به ارتقای سطح کیفی خدمات به مشتریان و توسعه زیرساختهای دیجیتال در شبکه بانکی منجر شود.