باشگاه خبرنگاران جوان - روحیه عاشورایی رزمندگان حزب الله، اسرائیل را مستأصل کرده است. صهیونیست‌ها می‌دانند که حضور در جنوب لبنان، یعنی فرورفتن در باتلاق عمیق. هرچه بیشتر پیش می‌روند، بیشتر غرق می‌شوند.

رزمندگان حزب‌الله در میدان نبرد با روحیه‌ای کربلایی مقابل اسرائیلی‌ها صف‌آرایی کرده‌اند. «عاشورا» نام عملیات جدید حزب‌الله است. نبرد جنوب لبنان، جنگ اراده و ایمان و نشانه‌ای از قدرت و صلابت مقاومت است. نتانیاهو هرچند بر ادامه حضور رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان تأکید کرد، اما مقاومت به دنبال بیرون راندن اسرائیل از جنوب لبنان است و هشدار می‌دهد که اسرائیل هر جا باشد، در خطر است. اسرائیل وارد میدانی شد که در آن نمی‌تواند با سلاح پیروز شود. اراده و ایمان حرف اول و آخر را می‌زند. اسرائیلی‌ها می‌خواهند با بمباران پیروزی نظامی بخرند، اما بمباران، نفرت جهانی از این رژیم را بیشتر و اراده رزمندگان حزب‌الله و مردم لبنان را پولادین‌تر می‌کند. مقاومت برای هر لحظه از این نبرد آماده است. تجاوز اسرائیل به حنوب لبنان برای این رژیم امنیت نمی‌آورد بلکه آن را به فروپاشی نزدیک‌تر می‌کند.

طبق اعلام رسانه‌های صهیونیستی، حزب الله بامداد جمعه، رخداد‌های بسیار خطرناکی در جنوب لبنان برای اسرائیل رقم زده و تعدادی از نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی کشته و زخمی شدند. تکنولوژی اسرائیل در برابر ایمان رزمندگان حزب‌الله بی‌فایده است. بمب‌هایی که بر سر یک روستایی در جنوب لبنان می‌ریزد، اعتبار اسرائیل را در دنیا نابود می‌کند. حزب‌الله در میانه عملیات عاشورا، یک یگان زرهی و یک یگان پیاده اسرائیل را که می‌خواستند به سمت ضلع شمالی مرتفعات «علی الطاهر» نفوذ کنند، به کمین‌گاه کشاند و هدف قرار داد.

رویترز به نقل از آمریکایی‌ها مدعی توافق آتش‌بس در جنوب لبنان شد، اما حملات هوایی و توپخانه‌ای اشغالگران متوقف نشده است. حزب‌الله لبنان در همین شرایط با انتشار کلیپی از عملیات‌های خود، نوشت: «هیچ منطقه امنی وجود ندارد و ارتش اسرائیل به زودی باید خارج شود».

راه حسینی، راه ایستادگی است و ایستادگی، تنها راه رسیدن به پیروزی قطعی است. اسرائیل در جنوب لبنان، تنها مرگ و شکست را درو خواهد کرد. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم عزاداری امام حسین (ع) که در جوار مرقد شهید سید حسن نصرالله برگزار شد، تأکید کرد:

ـ ما در حزب‌الله لبنان باور داریم که شعار «حسین (ع)، راه ماست» به این معناست که محمد (ص)، راه ماست، اسلام، راه ماست و در نهایت «دین خدای متعال، راه ماست.

ـ همه خسارت‌های سنگین، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از تسلیم شدن و شکست‌پذیری است. اگر توانایی دستیابی به پیروزی را داریم، چرا باید تسلیم شویم؟

ـ این جنبش شیوه‌های نبرد خود را به‌روزرسانی کرده، توان تسلیحاتی خود را ارتقا داده و از آمادگی بالایی در میان نیرو‌های خود برخوردار است.

اسرائیل در واقعیت دچار فروپاشی از درون شده است. رژیم صهیونیستی نمی‌تواند در برابر اراده رزمندگان حزب‌الله که شهادت را افتخار و پیروزی می‌دانند، دوام بیاورد. هرچه اسرائیل بیشتر حمله می‌کند، اتحاد مردم و مقاومت محکم‌تر می‌شود.

مقاومتی که یک شبکه واحد و متحد است. دشمن می‌خواست جبهه‌های مقاومت را از هم جدا کند، اما ابوعبیده، سخنگوی القسام به مجاهدان حزب‌الله به دلیل نبرد قهرمانانه در نزدیکی نبطیه در جنوب لبنان درود فرستاد و دفاع از لبنان را «حق مشروع» خواند. کتائب عزالدین القسام تصریح کرد که تلاش‌ها برای جداسازی جبهه‌ها جز ناامیدی برای صهیونیست‌ها حاصلی نخواهد داشت. در همین وضعیت، پهپاد‌های FPV حزب‌الله، اسرائیلی‌ها را دچار وحشت لحظه‌ای کرده است. اسرائیل در نبرد مستقیم با مجاهدان حزب‌الله کم آورده است، در رسیدن به اهداف نظامی خود کاملاً شکست خورده و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. حزب‌الله برای جنگ طولانی آماده است، اما اسرائیل با بحران‌های داخلی و فشار جهانی روبروست.

رزمندگان حزب‌الله با فرهنگ عاشورا زندگی می‌کنند. آنها از مرگ نمی‌ترسند و عاشق شهادت‌اند. حملات اسرائیل باعث می‌شود مقاومت قوی‌تر شود. اگر اسرائیل به جنایت ادامه دهد، پاسخ مقاومت سخت‌تر خواهد بود. حزب‌الله تا آخر می‌جنگد. صهیونیست‌ها می‌دانند که حضور در جنوب لبنان، یعنی فرورفتن در باتلاق عمیق. هرچه بیشتر پیش می‌روند، بیشتر غرق می‌شوند.

منبع: فارس