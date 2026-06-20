مدیر جهاد کشاورزی چالوس از پاسخگویی به بیش از ۴۵۰ فقره درخواست ثبت و صدور سند برای سطحی معادل ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  عباس درزی‌نیامدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه، بیش از ۴۵۰ مورد درخواست ثبت و صدور سند برای اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی در این شهرستان مورد بررسی و پاسخ‌گویی قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه این درخواست‌ها مربوط به سطحی بالغ بر ۶۲ هکتار از زمین‌های منطقه بوده، افزود: این اقدام در راستای تثبیت مالکیت، کاهش تداخلات ارضی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شده و نقش مؤثری در امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایفا می‌کند.

درزی‌نیا گفت: تمامی استعلامات و مراحل اداری این پرونده‌ها در چارچوب قوانین حدنگار (کاداستر) و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان انجام شده و فرایند پاسخ‌دهی به درخواست‌های جدید نیز بدون وقفه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در پایان با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، از کشاورزان و بهره‌برداران خواست تا نسبت به دریافت اسناد مالکیت رسمی برای زمین‌های تحت اختیار خود اقدام کنند تا از بروز هرگونه اختلافات حقوقی و زمین‌خواری در آینده پیشگیری شود.

برچسب ها: صدور سند ، اراضی کشاورزی
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