باشگاه خبرنگاران جوان - پیام راهبردی و مهم رهبر انقلاب پس از امضای تفاهمنامه پیامی روشن برای آنانی داشت که ابهاماتی را در روزهای گذشته در مورد توافق و نظر رهبر معظم انقلاب مطرح میکردند. از وجه دیگر، این پیام راهبردی برای دشمنان ایران که ایرانیان از اکنون تا ابد با آنها پدرکشتگی دارند نیز حائز معنایی روشن بود، به این معنی که حسننیت و سازشی در کار نخواهد بود. در ادامه پیام واکنش مقامات کشور نیز اثباتکننده این واقعیت بود که سیاستمداران کشور از اصول انقلاب اسلامی ایران کوتاه نخواهند آمد. در ادامه مشروح پیام رهبر انقلاب و واکنش مقامات کشور به توصیه راهبردی ایشان را از نظر میگذرانید.
تلاشهای دلسوزانه مسئولان و استیصال رئیسجمهور آمریکا
حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای ضمن اشاره به آنکه رئیسجمهور آمریکا از روی استیصال به دنبال رسیدن به یادداشت تفاهم بود، تأکید کردند که مسئولان امر از سر دلسوزی و حسننظر تلاشهای زیادی انجام دادند و بیان کردند: «همانگونه که مطلع شدید، تفاهمنامهای بین رئیسجمهوران ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر، از سر دلسوزی و با حسننظر، تلاشهای زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیسجمهور آمریکا بود که از روی استیصال، از انواع اهرمها برای این امر استفاده میکرد.»
منتظر تحقق شروط گفتهشده خواهیم بود
رهبر معظم انقلاب در ادامه پیامشان بیان داشتند که نظر دیگری در باب تفاهمنامه داشتند، اما بنا به تعهد رئیسجمهور در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، اجازه مذاکره را صادر کردند. در بخش دیگری از این پیام آمده: «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم.» ایشان همچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفتهشده خواهیم بود، اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سرورمان عجّلاللهتعالیفرجهالشّریف انواع نصرتها و فتوحات، برای ملت باشرف ایران به ارمغان آورد.»
مسعود پزشکیان: خط قرمز مسئولین منافع ملی، عزت، شرافت و اقتدار ملت ایران است
بعد از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب، اعضای تیم مذاکرهکننده و همچنین مسئولان کشور پیامهایی در تأیید پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب صادر کردند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران که خطاب مستقیم رهبر انقلاب در آخرین پیامشان، با او بود در پاسخ به نکات ایشان اشاره کرد که رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای آن، خود را متعهد به توجه حداکثری به دغدغههای رهبر معظم میدانند و خط قرمزشان، پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت ایران است. در این پیام آمده: «پیام روشنگرانه و صریح مقام معظم رهبری خطاب به ملت پرشور و وفادار ایران مسئولیت همه اجزای مؤثر در فرایند مذاکره پیش رو را تبیین کرد. توجه مهرافزای معظمله مبنی بر تلاشهای دلسوزانه و حسننظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است. بدیهی است اینجانب بهعنوان رئیسجمهور و رئیس شورای امنیت ملی به همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغههای معظمله و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت میدانیم. بیتردید خط قرمز مسئولین منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت رشید ایران است و با توجه حداکثری تیم مذاکرهکننده نسبت به جزئیات مذاکره و رجای واثق به فضل و عنایت پروردگار، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف: نقشه راه برای آغاز مسیر پرپیچوخم گرفتن حقوق ملت
محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده نیز پیام رهبر انقلاب را راهگشا و حکیمانه خواندند که نقشه راهی را پیشروی ملت و مردم نشان داد مبنی بر آنکه تازه راهی سخت و پرپیچ خم شروع شده است. در بخشی از این پیام آمده: «از پیام راهگشا و حکیمانه حضرتعالی سپاسگزاریم. این پیام نقشهراهی بود که بیش از گذشته روشن کرد با نهاییشدن این یادداشت تفاهم، تازه به آغاز راه سخت و پرپیچوخمی رسیدهایم که باید حقوق ملت ایران و مقاومت را از دشمن بدعهد استیفا کنیم. این پیام و اعلام انتظار برای تحقق شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم، دست ما را برای پیگیری تعهدات آمریکا پُرتر کرد.»
تضمین ما جان ماست که کف دست گرفتهایم
قالیباف در ادامه یادداشت اشاره کرد که اوامر رهبر انقلاب نصبالعین قرار خواهد گرفت و دیپلماسی نیز یکی از میدانهای مبارزه برای ایستادگی است. «ما این اوامر حضرتعالی را نصبالعین خود قرار میدهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. بر اساس آموزههای مکتب حسینی و سیره امام شهیدمان، معتقدم جبهه توحیدی هرگز نمیتواند با جبهه باطل صلح کند و وظیفه همه ما این است که مقابل جبهه باطل بایستیم و در این مسیر، دیپلماسی را یکی از میدانهای مبارزه برای ایستادگی میدانیم. تضمین ما برای تحقق این یادداشت تفاهم، نه بندهای آن، بلکه جان ماست که کف دست گرفتهایم و قدرت جمهوری اسلامی ایران که دشمن آمریکایی-صهیونی در جنگ اخیر ضربات و قاطعیت آن را به عینه درک کرد. ما همانگونه که در مسیر گذشته مذاکرات نشان دادیم اهل ایستادگی برای تحقق شروط و خطوط قرمز تعیین شده و کسب منافع ملت ایران هستیم. مذاکره برای ما مسیر مبارزه برای گرفتن حقوق مردم ایران است و در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیادهخواهی باشد ثابت کردهایم که دستمان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده، نداریم. در پایان از اینکه نحوه ادامه مسیر پرخطر و پیچیده مذاکرات را روشن فرمودید سپاسگزارم و امیدوارم این پیام همه آحاد جامعه را در مقابل دشمن برای تحقق شروط گفته شده در تفاهم، متحد و یکپارچه کند.»
سیدعباس عراقچی: پشتوانهای برای پیشبرد مسئولانه آرمانهای انقلاب
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز پیام رهبر انقلاب را حکیمانه و راهگشا دانست و آن را پشتوانهای برای صیانت از عزت ملی و پیشبرد مسئولانه آرمانهای انقلاب دانست و نوشت: «پیام حکیمانه و راهگشای حضرتعالی را ارج میگذارم و قدردان رهنمودها، حمایتها و اعتماد ارزشمندتان هستم. این هدایتهای دلسوزانه، بدون تردید پشتوانهای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود. در این ایام عاشورای حسینی، اطمینان میدهم با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار و با التزام کامل به رهنمودها و منویات حضرتعالی، تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین به کار گرفته خواهد شد و با هوشیاری، تدبیر و استقامت، از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.»
سپاه پاسداران: وحدت صفوف مردم مستحکمتر شد
سپاه پاسداران نیز پس از پیام راهبردی رهبر انقلاب بیانیهای منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه اشاره شد که پیام حکیمانه، وحدت صفوف مردم را مستحکمتر و رزمندگان جبهه نبرد را به حفظ دستاوردهایشان امیدوارتر ساخت. «خدا را سپاس میگذاریم که یک بار دیگر ملت ما را از سرچشمه زلال ولایت سیراب و چشمهایمان را به پیام عزتمندانه و هدایتهای نورانیتان روشن کرد. پیام حکیمانهای که وحدت صفوف مردم را مستحکمتر، مردم بهپاخاسته در میدان و رزمندگان جبهههای نبرد را به حفظ دستاوردهای پیروزمندانهشان امیدوارتر ساخت و سرمایه گرانسنگی برای سیاستمردان ما، در مسیر احقاق حقوق ملت شد. اینک که دشمن متجاوز در مقابل بعثت تاریخساز ملت ایران و حماسهآفرینیهای درخشان رزمندگان اسلام در میدان جنگ شکست خورده است و از مواضع محو ایران از نقشه و برگرداندن آن به ماقبل تاریخ با استیصال به موضع درخواست و التماس برای تفاهم و مذاکره عقب نشسته و در مقابل عظمت ملت ما زانو زده است، انتظار همه ملت و رزمندگان این است که عرصه سیاستورزی نیز امتداد آن میدان شکوهمند باشد و به احقاق حقوق ملت سربلند ایران بینجامد. ملت عزیز و رزمندگان اسلام، چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند و اگر دشمن عهدشکن بخواهد، چون گذشته به زیادهخواهیها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصههای جنگ ترکیبی، قدرتمندتر از گذشته و با بهرهگیری از تجارب چندین نبرد آمادهاند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم، شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.»
منبع: فرهیختگان