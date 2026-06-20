باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با اذعان به قدرت و نفوذ بینظیر سردار شهید قاسم سلیمانی، ترور او را «یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ خاورمیانه» خواند و تأکید کرد که این فرمانده بزرگ ایرانی، تأثیری عمیق بر معادلات منطقه و حتی بر تصمیمگیران آمریکا گذاشته بود.
به گزارش آپا، ترامپ در اظهاراتی که نشان از اذعان او به قدرت بازدارندگی و نفوذ استراتژیک فرمانده سپاه قدس دارد، او را یکی از تأثیرگذارترین چهرههای ۱۰۰ سال اخیر توصیف کرد و مدعی شد که حتی نمایندگان عالیرتبه ایران نیز با او با احتیاط کامل رفتار میکردند.
رئیسجمهور آمریکا در یک ادعای بیپایه و اساس عنوان و به منظور توضیح عمل غیر قانونی خویش ترور سردار سلیمانی را عملیاتی در دفاع از منافع منطقهای امریکا دستهبندی کرد.
ترامپ با این اعترافات، ناخواسته به این حقیقت اذعان کرد که قدرت بازدارندگی و نفوذ راهبردی شهید سلیمانی به حدی بوده است که حتی ابرقدرت جهان را مجبور به ارتکاب یک جنایت فراقانونی کرد. هرچند ترامپ سعی کرده این اقدام را به عنوان «تأمین امنیت منطقه» جلوه دهد، اما اظهارات او بیش از هر چیز، نشاندهنده اذعان به قدرت و تأثیرگذاری این فرمانده بزرگ است؛ چهرهای که دشمنانش حتی پس از شهادتش نیز از یاد و نام او هراس دارند و تأثیر استراتژیهایش را بر منطقه انکارناپذیر میدانند.
منبع: آپا/ اوکراین نشنال نیوز