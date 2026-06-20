رئیس‌جمهور آمریکا، با اذعان به توانایی بی‌نظیر شهید سلیمانی، تأکید کرد این فرمانده بزرگ ایرانی تأثیری عمیق بر معادلات منطقه و حتی بر تصمیم‌گیران آمریکا گذاشته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با اذعان به قدرت و نفوذ بی‌نظیر سردار شهید قاسم سلیمانی، ترور او را «یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ خاورمیانه» خواند و تأکید کرد که این فرمانده بزرگ ایرانی، تأثیری عمیق بر معادلات منطقه و حتی بر تصمیم‌گیران آمریکا گذاشته بود.

به گزارش آپا، ترامپ در اظهاراتی که نشان از اذعان او به قدرت بازدارندگی و نفوذ استراتژیک فرمانده سپاه قدس دارد، او را یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ۱۰۰ سال اخیر توصیف کرد و مدعی شد که حتی نمایندگان عالی‌رتبه  ایران نیز با او با احتیاط کامل رفتار می‌کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا در یک ادعای بی‌پایه و اساس عنوان و به منظور توضیح عمل غیر قانونی خویش ترور سردار سلیمانی را عملیاتی در دفاع از منافع منطقه‌ای امریکا دسته‌بندی کرد.

ترامپ با این اعترافات، ناخواسته به این حقیقت اذعان کرد که قدرت بازدارندگی و نفوذ راهبردی شهید سلیمانی به حدی بوده است که حتی ابرقدرت جهان را مجبور به ارتکاب یک جنایت فراقانونی کرد. هرچند ترامپ سعی کرده این اقدام را به عنوان «تأمین امنیت منطقه» جلوه دهد، اما اظهارات او بیش از هر چیز، نشان‌دهنده اذعان به قدرت و تأثیرگذاری این فرمانده بزرگ است؛ چهره‌ای که دشمنانش حتی پس از شهادتش نیز از یاد و نام او هراس دارند و تأثیر استراتژی‌هایش را بر منطقه انکارناپذیر می‌دانند.

منبع: آپا/ اوکراین نشنال نیوز

برچسب ها: شهید سلیمانی ، دولت ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بزودی تو انتقام خون شهید سردارمون و همه شهدا مون

غرق خواهی شد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
شهید سلیمانی متعلق به همه مردم جهان بود. با این جنایت، دست ترامپ به خون همه مردم جهان آلوده شد پس باید محاکمه و اعدام شود
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
لعنت بر جاسوسان و ستون پنجم
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
کاش ی موی شهید سلیمانی هم تو مسعولین کشوربود
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سردار افتخار و اسطوره این مرز وبوم است اولین نبوده و اخرین نخاهد بود سگ زرد
بیا که مامنتظریم
۰
۱۲
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