حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان این بانک و شرکت مخابرات ایران، ضمن اشاره به سابقه نزدیک به ۹ دهه فعالیت این بانک در کشور اظهار داشت: بانک مسکن با قدمتی نزدیک به ۹۰ سال، یکی از اثرگذارترین نهادهای کشور در حوزه تامین مالی مسکن بوده است؛ به‌گونه‌ای که هر ایرانی از نسل‌های مختلف، برای خانه‌دار شدن حداقل یک‌بار با خدمات این بانک مواجه شده است. خود من نیز در دوران جوانی پیش از آنکه تصور کنم روزی در این جایگاه باشم، از مشتریان این بانک برای تامین مالی مسکن بودم و همچنان حسابم در شعبه میرداماد فعال است.

بانک مسکن؛ بازوی اجرایی دولت در بخش مسکن

خورسندیان در ادامه افزود: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی، همواره نقش موثری در پیشبرد سیاست‌های بخش مسکن ایفا کرده است. کارنامه این بانک و شرکت‌های تابعه و ساختمانی آن که در سراسر کشور فعال هستند، گواهی می‌دهد که این مجموعه در مقاطعی حتی در جایگاه سیاست‌گذاری، الگو و نماد پیشرفت در این حوزه قرار داشته است.

توسعه فناوری اطلاعات؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر بانکی

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه عملیات بانکی امروز به شدت بر فناوری اطلاعات متکی است، تصریح کرد: در دنیای امروز، مرز میان بانک و شرکت‌های فناوری اطلاعات کمرنگ شده و اساساً یک بانک برای ارائه سرویس‌های مدرن، باید خود را به عنوان یک شرکت حوزه فناوری اطلاعات بازتعریف کند. به همین دلیل، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات طی دو سال اخیر یکی از اولویت‌های اصلی هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک مسکن بوده و این موضوع نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت و الزام راهبردی است.

جزئیات همکاری با شرکت مخابرات

خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهداف این تفاهمنامه گفت: با رایزنی‌های صورت‌گرفته با شرکت مخابرات ایران، به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل هستیم. در این تعامل، از یک سو گام‌های استواری برای توسعه فناوری برداشته خواهد شد و از سوی دیگر، بانک مسکن آمادگی دارد در قالب «بانکداری شرکتی»، خدمات متنوعی را به مجموعه مخابرات ارائه دهد.

وی افزود: بانک مسکن با برخورداری از شرکت‌های تابعه، در واقع یک «سوپرمارکت مالی» جامع است که می‌تواند خدماتی از قبیل اعتبارات، تعهدات، گشایش ال‌سی، صدور ضمانت‌نامه، تسهیلات و خدمات پرداخت فروشگاهی (POS) را به صورت ویژه به همکاران در شرکت مخابرات ارائه کند.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان با اشاره به چشم‌انداز مالی این همکاری خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده حجم تعاملات متقابل بین بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران به حدود ۴ هزار میلیارد تومان برسد. امیدواریم امضای این تفاهمنامه و قرارداد، سرآغاز یک هم‌افزایی موثر میان دو سازمان گسترده و ملی باشد که موجب بهبود وضعیت و ارتقای خدمات برای هر دو مجموعه شود.