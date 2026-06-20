باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از شناسایی و برخورد قانونی با عاملان آتش زدن بقایای گیاهی مزارع کشاورزی در منطقه درودزن خبر داد و گفت: طی عملیات پایش و کنترل شبانه با همکاری مرجع انتظامی، پنج فقره پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل شد.

سعید هرمزیان با اشاره به تشدید نظارت‌های محیط زیست در فصل برداشت محصولات کشاورزی اظهار داشت: اکیپ بازرسی و پایش این اداره در جریان پایش‌های شبانه منطقه درودزن، مواردی از آتش زدن کاه و کلش مزارع را شناسایی و پس از احراز تخلف و تنظیم صورت‌جلسات قانونی، اقدامات لازم در مسیر پیگیری پرونده‌ها انجام شد.

او افزود: سوزاندن بقایای گیاهی مزارع علاوه بر ایجاد آلودگی هوا، موجب کاهش مواد آلی خاک، از بین رفتن جانداران مفید خاکزی و تهدید تنوع زیستی مناطق کشاورزی می‌شود و استمرار این روش می‌تواند خسارت‌های بلندمدتی به منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور وارد کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت تأکید کرد: حفاظت از خاک به عنوان یکی از سرمایه‌های راهبردی کشور، نیازمند همراهی کشاورزان، افزایش آگاهی عمومی و استفاده از روش‌های اصولی مدیریت بقایای گیاهی است و اداره حفاظت محیط زیست ضمن تداوم برنامه‌های آموزشی، با تخلفات محیط زیستی که سلامت جامعه و طبیعت را تهدید کند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

این اقدام در راستای صیانت از منابع پایه کشور، حفظ کیفیت هوا و حمایت از کشاورزی پایدار انجام شده و پایش مستمر مناطق کشاورزی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت قرار دارد.

منبع: محیط زیست فارس