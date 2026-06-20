باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال ایران در آستانه حساسترین تقابل خود در مرحله گروهی جام جهانی، قرار است فردا (یکشنبه) به مصاف بلژیک برود. در حالی که هر دو تیم با نتایج تساوی در بازی نخست خود (۲-۲ مقابل نیوزیلند برای ایران و ۱-۱ مقابل مصر برای بلژیک) کار خود را آغاز کردهاند، رسانههای بلژیکی از بروز ضعفهای ساختاری در تیم خود خبر میدهند که میتواند پاشنه آشیل آنها در برابر شاگردان امیر قلعهنویی باشد.
سایت بلژیکی VRT با تحلیل وضعیت دفاعی بلژیک، «آسیبپذیری در برابر ضدحملات» و «عدم هماهنگی میان خط دفاع و هافبکها» را بزرگترین چالش شیاطین سرخ عنوان کرد. این رسانه تأکید کرده است که رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، باید حتماً شکاف میان دو خط دفاع و میانی را ترمیم کند؛ چرا که در بازی مقابل مصر، این منطقه به شدت آسیبپذیر به نظر میرسید و تکرار این اشتباه میتواند در بازی دوم مقابل ایران، فاجعهبار باشد.
از سوی دیگر، نشریه Sporza نیز با نگاهی متفاوت، «بیتجربگی در قلب خط دفاعی» بلژیک را نقطه ضعف کلیدی این تیم دانست. با توجه به این تحلیلها، به نظر میرسد امیر قلعهنویی میتواند با بهرهگیری از سرعت بازیکنان و سازماندهی دقیق ضدحملات، از این خلأهای دفاعی برای کسب نتیجهای تاریخی استفاده کند.