باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجتالاسلام احمد بهارلو، رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در قم گفت: مراسم تحلیف کارآموزان و وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم، با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اداری برگزار شد. در این آیین، حدود ۱۴۰ نفر کارآموز وکالت و ۴۰ نفر وکیل پایه یک، پس از گذراندن دورههای آموزشی توجیهی و کارآموزی ۱۸ ماهه، موفق به شرکت در آزمون اختبار شده و با ادای سوگند، فعالیت حرفهای خود را آغاز کردند.
تعهد به دفاع از حق و عدالت
او افزود:وکلای جدید در این مراسم با ادای سوگند، بر تعهد خود به دفاع از حق، حقیقت و عدالت و خدمترسانی به جامعه اسلامی و انقلابی تأکید کردند.
حمایت از خانوادههای شهدای جنگ ۴۰ روزه
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در قم گفت: در حاشیه این مراسم، کارگاه آموزشی امور مالیاتی نیز برگزار شد. همچنین میزبان خانوادههای شهدای جنگ ۴۰ روزه برای امضای دادخواست و شکایت علیه ۲۶ شخص و شخصیت آمریکایی، اسرائیلی و سلطنتطلب بودند که در جنایتهای جنگ علیه ایران نقش داشتند و باعث شهادت جمعی از هموطنان شدند.
وکالت تخصصی، رویکرد جدید مرکز وکلای قوه قضاییه
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در قم با تأکید بر توسعه وکالت تخصصی، از وکلا خواست تا در سامانه مربوطه ثبتنام کرده و رشته متناسب با تخصص خود را برای اخذ پروانه وکالت انتخاب کنند.