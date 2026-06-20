مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: نام نویسی تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان در هرمزگان تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فولادی افزود: این تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال است که با همکاری بانک توسعه تعاون و با هدف حمایت از ایده‌های کارآفرینانه، توسعه کسب و کار‌های تولیدی و خدماتی دانش بنیان، پشتیبانی از اشخاص حقوقی فعال و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان هرمزگانی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این تسهیلات افزود: تسهیلات ثابت این طرح با بازپرداخت سه ساله و کارمزد ۱۵ و نیم درصد و تسهیلات در گردش نیز به صورت یکساله تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

فولادی افزود: متقاضیان نام نویسی در این طرح تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ مهلت دارند برای آگاهی از جزئیات و نام نویسی به وبگاه ورزش و جوانان به نشانی msy.gov.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: تسهیلات اشتغال‌زایی ، هرمزگان
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