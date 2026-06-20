\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0646\u0641\u06cc\u0633\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062e\u0646\u062b\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0645\u0647\u0645\u0627\u062a \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\n\u0635\u062f\u0627\u0647\u0627 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a.