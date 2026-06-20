معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: امروز ۳۰ خرداد احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل شده در بندرعباس وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  احمد نفیسی افزود:صدای انفجار به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده مهمات دشمن است.

شهروندان نگران نباشند.

صداها شدید است.

برچسب ها: مهمات ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در بندرعباس
آسیب‌دیدگی ۲۱۶ شناور صیادی قشم در جنگ تحمیلی رمضان
انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در بندرعباس انجام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فولاد هرمزگان یاور بازار داخلی در روز‌های سخت
آخرین اخبار
فولاد هرمزگان یاور بازار داخلی در روز‌های سخت
آغاز پهلوگیری ۲ کشتی در بندر شهید رجایی پس از رفع محاصره دریایی
تابستانی خلاقانه برای کودکان و نوجوانان هرمزگانی/ ثبت‌نام در ۲۳۰ کارگاه تخصصی کانون پرورش فکری آغاز شد