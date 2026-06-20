باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع دولتی پاکستان روز شنبه به خبرگزاری آناتولی گفتند که انتظار میرود مذاکرات فنی بین ایالات متحده و ایران «طی یک یا دو روز» در سوئیس آغاز شود. یک منبع نزدیک به روند میانجیگری اعلام کرد که پاکستان به همراه سایر میانجیگران در تماس با هر دو طرف است و انتظار میرود آنها طی یک یا دو روز آینده در سوئیس دیدار کنند تا مرحله بعدی یادداشت تفاهم اسلامآباد را آغاز نمایند.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز شنبه برای بحث درباره مرحله بعدی مذاکرات با رهبری ایران عازم ایران شد.
ایران مذاکرات فنی با آمریکا را در اعتراض به «نقضهای ادامهدار» آتشبس توسط اسرائیل در لبنان به تعویق انداخته بود. امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، زمینه را برای مذاکرات مستقیم در سوئیس فراهم کرده بود. قرار بود این مذاکرات روز جمعه در سوئیس برگزار شود تا یک دوره مذاکره ۶۰ روزه آغاز گردد. پاکستان پس از تضمین آتشبس در ۸ آوریل، میزبان بالاترین سطح مذاکرات مستقیم بین دو کشور در تاریخ ۱۲ تا ۱۳ آوریل بود.
منبع: آناتولی