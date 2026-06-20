هواپیمای حامل وزیر کشور پاکستان که به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به کشورمان سفر کرده است، در مشهد به زمین نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از ظهر شنبه هواپیمای حامل وزیر کشور پاکستان که به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به کشورمان سفر کرده است، در مشهد به زمین نشست.

برچسب ها: پاکستان ، فرودگاه مشهد
خبرهای مرتبط
لغو پرواز‌های مشهد به تهران، مرکز و غرب کشور/ فرودگاه مشهد همچنان عملیاتی است
بازگشت ۲۵۹۵ زائر سرزمین وحی از طریق فرودگاه مشهد
توقف پروازهای فرودگاه مشهد؛ مردم مراجعه نکنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرز دوغارونِ تایباد آماده میزبانی از زائران عزادار افغانستانی
پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران در حال نهایی شدن است
آخرین اخبار
مرز دوغارونِ تایباد آماده میزبانی از زائران عزادار افغانستانی
پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران در حال نهایی شدن است
وزیر کشور پاکستان وارد مشهد شد
برای جلوگیری از خاموشی در اوج تابستان، به کمک مردم نیاز داریم