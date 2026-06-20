بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اثبات مثبت شدن نمونه دوپینگ کشتیگیر کشور گرجستان در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز بهطور رسمی بهعنوان نایب قهرمان جهان شناخته شد.
قرار است کاپ نایب قهرمانی تیم ایران، در حاشیه رقابتهای جهانی نوجوانان که در شهر باکو آذربایجان برگزار میشود، به نمایندگان کشورمان اهداء شود.
شایان ذکر است که تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، با ثبت روندی صعودی، بهطور مستمر بر سکوهای جهانی ایستاده است.