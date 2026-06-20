نشست کمیته برگزاری مراسم تشیع پیکر قائد شهید در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین نشست کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت و تشییع پیکر پاک و مطهر قائد شهید عظیم الشان امت اسلام حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه با حضور مدیران کل ستادی و روسای ادارات ورزش و جوانان استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، صبح امروز (شنبه) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این نشست که با هدف هماهنگی هرچه بیشتر برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی تشکیل شد، ضمن بررسی آخرین برنامهها، بر لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتهای جامعه ورزش و جوانان در میزبانی از زائران تأکید شد.
بر اساس این گزارش، محورهای اصلی جلسه شامل برنامهریزی برای حضور منسجم جامعه ورزش در مراسم تشییع، فضاسازی فرهنگی و تبلیغاتی در اماکن ورزشی، برپایی موکبهای استقبال از زائران در مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام خمینی (ره) و تعیین زمان دقیق تجمع کاروانهای ورزشی در استانهای تهران، قم و مشهد بود.
در ادامه، مدیران ستادی استانهای تهران، قم و خراسان رضوی به ارائه گزارش تفصیلی از برنامههای عملیاتی خود در دو حوزه ورزش و جوانان پرداختند. بر اساس این گزارشها، تدابیر ویژهای برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی به زائران، بهویژه ورزشکاران، مربیان، داوران و تشکلهای جوانان، در سالنهای ورزشی، خوابگاهها و مراکز اقامتی تحت پوشش این وزارتخانه اندیشیده شده است.
همچنین در بخش جوانان، مصوب شد گروههای جهادی، تشکلهای دانشجویی و سمنهای جوانان در فضاسازی شهری، برپایی کارگاههای بصیرتی و توزیع بستههای فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند.
طباطبایی مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در این نشست با اشاره به پیشگامی جامعه ورزش و جوانان در مراسم ملی و مذهبی، گفت: ما در این ایام وظیفه داریم با بهرهگیری از تمام امکانات، میزبانی شایسته و درخور شأن زائران و عزاداران حضرت امام (ره) فراهم کنیم و نشست امروز سرآغاز هماهنگیهای گسترده در این زمینه خواهد بود.
گفتنی است دستورالعمل اجرایی مصوبات این نشست، به تمامی ادارات کل ورزش و جوانان استانهای سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.