رئیس انجمن غلات گفت: بنابر آمار سالانه ۲۰ میلیون تن نیاز به واردات انواع غلات داریم .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -کاوه زرگران رئیس انجمن غلات کشور گفت: بنابر آمار سالانه ۲۰ میلیون تن نیاز به واردات انواع غلات داریم  که با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی ۱۵ درصد افزایش یا کاهش دارد.

به گفته وی، در حال حاضر ذخایر غلات در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است که در شرایط کنونی محموله های در راه مانده ورود و ترخیص می شوند.

زرگران با بیان اینکه توزیع نهاده های دامی نظیر ذرت و کنجاله وضعیت مناسبی دارد، افزود: تجار در رقابت با یکدیگر کالا را کمتر از قیمت تمام شده توزیع می کنند.

رئیس انجمن غلات با اشاره به آینده بازار غلات بیان کرد: بنابر آمار ذرت تولید داخل ۱۰ درصد نیاز کشور را تشکیل می دهد، همچنین در خصوص جو دامی،  قیمت ها با احتساب هزینه حمل و مقصد همانند یکدیگر است که براین اساس قیمت های موجود در بازار مناسب است.

به گفته وی، با توجه به سطح زیر کشت سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد کشور شود و با توجه به موقعیت استراتژیک بیشتر اراضی به کشت گندم اختصاص دارد.

رئیس انجمن غلات گفت: خریدار گندم دولت و بخش آسیابانی است که تاخیر در پرداخت مطالبات در کشت سال آینده اثر می گذارد، گفتنی است با توجه به هزینه های حمل و نقل، قاچاق گندم به آن سوی مرزها توجیه اقتصادی ندارد.

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، تولید غلات
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