باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی بالی اندونزی در حال برگزاری است و تیم ایران در دو بخش زنان و مردان در این رویداد شرکت کرده است.
امروز رقابتهای کومیته تیمی در حال برگزاری است که تیم بانوان ایران با هدایت پگاه زنگنه به مصاف حریفان رفته است.
تیم ایران در گام نخست برابر چینتایپه به برتری دو بر یک رسید. فاطمهزهرا سعیدآبادی و مبینا حیدری در این دیدار پیروز شدند و سارا بهمنیار شکست خورد.
در دیدار بعدی، بانوان ایران با حساب دو بر صفر ازبکستان را مغلوب کردند. مبینا حیدری و فاطمهزهرا سعیدآبادی، پیروزیهای ایران را رقم زدند.
شاگردان پگاه زنگنه در نیمهنهایی نیز برابر ویتنام به پیروزی دو بر صفر رسیده تا جواز حضور در فینال را کسب کنند. حنانه صالحی و فاطمهزهرا سعیدآبادی، بُردهای کشورمان را ثبت کردند.
تیم کشورمان فردا (یکشنبه) برای کسب مدال طلا به مصاف ژاپن میرود. همچنین تیم ملی ایران با فینالیست شدن در آسیا، سهمیه مسابقات تیمی جهان را کسب کرد.