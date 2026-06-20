باشگاه خبرنگاران جوان -دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از دستگیری دو مدیر در استان به جرم اختلاس و رشوه خبر داد و افزود: ضابط پرونده، سربازان گمنام امام زمان (عج) بوده و مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان طلا و وجوه نقد از یکی از متهمان توقیف شده است.،به محض قطعیت دادنامه، مطابق قانون، رای صادر شده منتشر خواهد شد.

مهدی شمس آبادی در خصوص وضعیت این دو مدیر خاطرنشان کرد: هر دو متهم در حال حاضر تعلیق شده و در انتظار صدور کیفرخواست هستند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به “جنگ رمضان” پرداخت و گفت: ۴۳ متهم در این پرونده اقداماتی انجام داده‌اند که کیفرخواست آن‌ها صادر شده و نیمی از پرونده‌ها منجر به صدور رای شده و به محض قطعی شدن، اجرا خواهند شد.

شمس‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی از زندانیان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان در زاهدان، دو هزار خانواده را تحت پوشش قرار داده است.

وی گفت: اقدامات این انجمن در سطح کشور بی‌نظیر بوده و در سال گذشته، درآمد آن به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، یک پمپ بنزین با عنوان حمایت راه‌اندازی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از اعطای دو هفته ارفاق مرخصی به زندانیان مستحق خبر داد و گفت: به مناسبت هفته قوه قضاییه خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده در پارکینگ‌ها نیز مشمول ارفاق راهور خواهند شد و تخلفات آن‌ها نادیده گرفته شده و آزاد می‌شوند.

دادستان زاهدان با تاکید بر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، از همکاری با دادستان کل کشور در زمینه رسیدگی به اموال نامشروع مدیران خبر داد و تصریح کرد: در صورت احراز دارا بودن اموال نامشروع توسط مدیران، با قاطعیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

منبع دادگستری استان